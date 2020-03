VALORANT, anteriormente conhecido pelo codinome Projeto A, é um jogo de tiro competitivo 5×5 para PC com foco em personagens.

O jogo foi criado pela Riot Games, desenvolvedora por trás de League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics, e fica entre Overwatch e Counter-Strike em termos de jogabilidade. São dois times de cinco jogadores que se enfrentam em uma troca de tiros de 24 rodadas com atacantes e defensores.

VALORANT combina precisão, alto risco e momentos de tensão que abrem espaço para criatividade, e inclui um arsenal diverso entre armas, personagens com habilidades únicas e mapas, feitos especialmente para um ambiente competitivo.

Mas o que mais o jogo oferece? Por que você deveria se animar? Confira tudo que sabemos sobre VALORANT:

Gratuito

Imagem via Riot Games

Assim como League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics, VALORANT será gratuito.

Ainda não foram revelados todos os detalhes, ainda é cedo, mas podemos presumir que VALORANT terá compras dentro do jogo, como skins de personagens e armas, que são itens cosméticos que não oferecem vantagens de jogabilidade.

É assim que outros jogos do mercado abordam a gratuidade, e faria muito sentido se tratando da Riot.

Servidores 128-tick

Imagem via Riot Games

Diferentemente dos outros jogos de tiro em primeira pessoa populares para PC, como Counter-Strike, Overwatch, Call of Duty e Rainbow 6, VALORANT tem servidores 128-tick dedicados. Isso é inédito na categoria.

A alta “tickrate”, como é chamada a frequência com que o servidor do jogo interpreta as mudanças recebidas pelos movimentos dos jogadores, costuma ser reservada para servidores de campeonatos, LANs e sites de assinatura, como FACEIT e ESEA para Counter-Strike.

Servidores 128-tick provavelmente significam que VALORANT terá jogabilidade mais consistente e competitiva em termos de precisão, vantagem e registro de balas. É algo enorme para alguns fãs de jogos de tiro e, felizmente, a Riot fez questão de tratar como prioridade.

Plataforma

Imagem via Riot Games

Até o momento, VALORANT estará disponível somente para jogadores de PC. Isso pode mudar no futuro, mas, por enquanto, os jogadores de consoles e mobile terão que esperar.

League of Legends e Teamfight Tactics devem ser lançados em breve para consoles e dispositivos móveis, mas isso está em desenvolvimento há um tempo.

A Riot pode querer se concentrar em criar uma versão para consoles ou mobile caso VALORANT seja um sucesso; isso, porém, ainda deve demorar.

Requisitos do sistema

Imagem via Riot Games

VALORANT, aparentemente, será otimizado para que vários tipos de hardware de PC possam ter acesso a ele, como é o caso de League of Legends. Em teoria, isso permitiria audiência global ao jogo.

Configurações Recomendadas – 60 frames por segundo: Processador: Intel i3-4150 Placa de vídeo: Geforce GT 730



Configurações Altas – 144+ frames por segundo: Processador: Intel Core i5-4460 3.2GHz Placa de vídeo: GTX 1050 Ti



Configurações Mínimas – 30 frames por segundo: Processador: Intel i3-370M Placa de vídeo: Intel HD Graphics 3000



Hardware recomendado para PC: Windows 7/8/10 64-bits 4GB de RAM 1GB de placa de vídeo dedicada



Data de lançamento

Imagem via Riot Games

A data exata de lançamento de VALORANT ainda não foi revelada, mas espera-se que seja em algum momento do verão do hemisfério norte (inverno no Brasil: 20 de junho a 21 de setembro), muito antes do que se esperava.

O período de testes beta de VALORANT deve acontecer em breve, talvez nos próximos dois meses.

São poucos detalhes no momento, mas jogadores profissionais de títulos como Counter-Strike, Overwatch e Fortnite serão convidados em breve para um evento na sede da Riot, e devem transmitir tudo na Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 02 de março.