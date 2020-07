Tudo o que sabemos sobre Killjoy, o potencial novo agente de VALORANT

VALORANT foi lançado, e a Riot Games ainda tem o pé no acelerador com novos conteúdos para os jogadores aproveitarem.

No início de julho, um minerador de dados descobriu os primeiros vestígios de Killjoy, um próximo agente de VALORANT. Várias linhas de voz, bem como sua animação de habilidade ultimate, foram vistas, e os níveis de hype passaram de oito mil com o atualização 1.04.

A atualização introduziu alguns easter eggs espalhados por Split, que serviram de dicas para o Killjoy minerado dos dados.

Quem é Killjoy?

Captura de tela via Riot Games

O 48º nível do atual Passe de Batalha de VALORANT apresenta um cartão chamado “Vetraulich”, que é a correspondência alemã de “confidencial”. Nenhum dos agentes de VALORANT tem raízes na Alemanha, embora Killjoy possa ser de origem alemã.

A placa “Vetraulich” possui mecanismos, e as linhas de voz vazadas, com Killjoy, indicam que ele pode ser um engenheiro. Embora tudo isso seja uma teoria, todas as peças parecem combinar.

Outras linhas de voz que foram datadas também apresentam comentários sobre a altura de Killjoy, que pode ser um assunto delicado para o próximo agente de VALORANT.

Habilidades de Killjoy

Riot não divulgou nada oficial sobre Killjoy e os vazamentos sobre ele também não apresentam detalhes sobre suas habilidades.

Os easter eggs que foram adicionados com a atualização 1.04, no entanto, apresentam pôsteres de robôs espalhados por todo o mapa, o que levou alguns a pensar que as habilidades de Killjoy podem ter algo a ver com robôs geradores ou pelo menos com usá-los para obter alguma vantagem.

Há também um papelão que apresenta o modelo de Killjoy na exibição de uma loja, e você também pode ver dois adesivos nas janelas com uma marca X no rosto. Geralmente, este ícone é usado para indicar que um inimigo foi silenciado.

Quando o Killjoy estará disponível em servidores ativos?

O pôster do roteiro com três atos do primeiro episódio de VALORANT apresenta o mesmo modelo que o papelão de Split. Embora isso não seja confirmado, Killjoy pode ser a grande revelação do segundo ato, como Reyna foi o primeiro.

A data prevista de lançamento do segundo ato é 4 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 22 de julho.