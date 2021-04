Todas as recompensas do passe de batalha do Episódio 2, Ato 3 do VALORANT

Haverá muitas novidades para os jogadores de VALORANT do episódio dois, ato três.

Um novo ato significa que um novo passe de batalha está a caminho do VALORANT, junto com uma série de itens cosméticos para ganhar e colecionar.

Por apenas 1.000 pontos VALORANT, os jogadores podem desbloquear o passe de batalha e ganhar todo o catálogo de recompensas. O passe de batalha do terceiro ato vai ao ar em 27 de abril e durará até 21 de junho.

Os jogadores poderão ganhar skins de armas, Pontos Radianite, chaveiros de armas, cartas, sprays e títulos. Aqui estão todas as recompensas que os jogadores podem ganhar, categorizadas.

Skins de armas

O passe de batalha do terceiro ato contém três novas coleções de skins de armas: Depths, Lightwave e Songsteel. Depths é uma abordagem artística de um tema subaquático, usando shaders móveis semelhantes a skins anteriores, como Nebula e Horizon. Lightwave tem um esquema de cores ousado com várias variantes de cores. Steelsong é uma “skin de alta fantasia”, conforme descrito pelo líder de arte do jogo, Sean Marino.

Corpo a corpo Songsteel Lightwave Phantom Lightwave Frenzy Depths Vandal

Os jogadores poderão ganhar uma skin Lightwave para Phantom no nível 25, uma skin Depth para o Vandal no 45, e a faca Songsteel após completar totalmente o passe de batalha. Todos os jogadores, incluindo aqueles que não compraram o passe de batalha, podem ganhar um Lightwave Frenzy com três Variantes.

Chaveiros de Armas

De que adianta uma skin de arma nova e brilhante sem um novo chaveiro para acompanhá-la? A equipe do VALORANT adicionou uma coleção de novos chaveiros de armas para os jogadores ganharem com o passe.

Mistérios Antigos Revelados Dan o Penguim Me Carrega Coelho da Sorte

Os jogadores com passes de batalha podem ganhar o chaveiro Dan, o Pinguim, o Get Carried e o Ancient Mysteries Revealed. Os jogadores com ou sem o passe podem obter o chaveiro Lucky Rabbit.

Cartas de Jogador

A Riot adicionou 13 novas cartas de jogador a VALORANT nesse ato. Vários deles podem ser ganhos por meio do passe de batalha, tanto para a versão premium quanto para a gratuita.

Bloodline Knife Fight Mementos Parte 1 Paul's Pizza Party

Os proprietários do passe podem ganhar a carta Mementos Parte 1 e a carta Knife Fight. Todos os jogadores podem ganhar a carta Bloodline (uma das favoritas do time de desenvolvimento do VALORANT) e a carta Paul's Pizza Party.

Sprays

Os jogadores também terão uma nova coleção de sprays para escolher. E com três espaço de spray diferentes para equipar, você não precisa ser particularmente exigente. O produtor, Preeti Khanolkar, disse que a equipe se divertiu muito projetando sprays para este ato e estava feliz em ver tantos jogadores amarem os sprays do segundo ato.

Dabbing Dan

Os proprietários de passes de batalha podem ganhar o spray This is also Fine, bem como o spray Dabbing Dan. Todos os jogadores terão a chance de ganhar o spray de lagosta também.

O passe de batalha estará disponível no início do Episódio Dois, Ato Três, em 27 de abril.

Todas as imagens via Riot Games.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 23 de abril.