Time se mata em VALORANT para negar recursos aos oponentes

Parece que há uma nova estratégia para pegar os inimigos de surpresa em VALORANT.

Um jogador frustrado de VALORANT encontrou um time inimigo que se matou de propósito depois de perder uma rodada inicial. A jogada negou orbes e créditos aos oponentes deles, sacrificando uma rodada em nome dos recursos.

Apesar de não ser ideal desistir de uma rodada, é improvável que um time consiga vencer depois de perder a rodada inicial. Então, em vez de entregar de bandeja os créditos e cargas de habilidades, esse time escolheu desistir.

Aliás, se matar em um jogo não costuma ser algo recomendável, mas essa estratégia faz muito sentido. Seu time inteiro ainda recebe as cargas por morrer, mas seus oponentes não recebem. E, na próxima rodada, vocês terão créditos suficientes para comprar escudos, armas e habilidades.

Se seus oponentes decidirem tentar vantagem comprando Spectres ou espingardas, não terão créditos suficientes para rifles na próxima rodada.

Um fã sugeriu uma solução para o problema, seguindo o exemplo de CS:GO.

“Jogadores que estiverem causando dano demais ao seu próprio time (multiplicado no começo da rodada) seriam expulsos e receberiam banimento temporário”, disse o jogador. “Isso também seria uma forma de lidar com quem enche o saco do próprio time.”

Se matar também poderia dar dinheiro a seus oponentes, sugere o jogador.

Não se sabe se a Riot está de olho nessa estratégia. Mas, caso comece a afetar negativamente as ranqueadas, deve sair uma solução.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 14 de maio.