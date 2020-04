Summit1g diz que Raze do VALORANT “vai contra exatamente o que o jogo diz ser”

Summit não é fã do lançador de foguetes da Raze.

O streamer da Twitch Summit1g está cansada da Raze, a lançadora de foguetes de VALORANT.

Na noite passada, em uma disputa de streamers, Summit, Shroud, Skadoddle, Dizzy e Fl0m foram dizimados pela equipe de desenvolvimento da Riot, e Raze foi a estrela do show. A agente levou a melhor das três séries, levando a Riot a uma vitória por 13 a 3 em Bind e a 13 a 5 em Haven. A equipe de Summit não teve chance.

Depois de levar um foguete direto no rosto e ser abatido pelo ex-profissional do Counter-Strike, o designer de mapas Salvatore “Volcano” Garozzo, o Summit ficou em fúria. “Cara, essa merda de foguete é a coisa mais estúpida que eu já vi”, disse ele. “O personagem inteiro precisa ser excluído. Todo o personagem vai exatamente contra o que o jogo diz que é.”

Raze provou ser uma das agentes mais poderosos de VALORANT, devido ao seu dano puro. A maioria dos personagens do jogo gira em torno da utilidade, bloqueando pontos de estrangulamento e usando fumaça, bombas de luz ou paredes para evitar ataques. Mas Raze é exatamente o oposto. Todas as suas habilidades causam dano de uma forma ou de outra, e sua ultimate é mortal.

Quando Raze usa Showstopper, ela dispara um foguete que causa uma área enorme de dano de efeito. Porém, quando ela não está usando sua ultimate, ela lança inúmeras granadas, pulando para cima e para baixo no ar com seu Blast Pack ou jogando seu explosivo Boom Bot.

Quando a Riot terminou de esmurrar Summit, o streamer teve algumas palavras bem escolhidas sobre o agente. “Esse é o personagem mais estúpido que eu já vi”, disse ele. “Eu teria testado essa coisa durante o sono, sem sequer entrar no computador, e eu poderia dizer que era uma porra de personagem estúpida.”

Mas, felizmente, para Summit, VALORANT ainda está na fase beta e ainda há um longo caminho a percorrer antes do lançamento no fim do ano. A Riot certamente irá enfraquecer Raze antes que seja tarde demais.

Riot Ziegler comentou sobre a partida. “Estamos analisando todos os agentes no momento para descobrir como colocá-los no lugar certo, então daremos uma olhada em Raze, não se preocupe”, disse ele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 09 de abril.