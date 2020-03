Saiba em que plataformas VALORANT estará disponível

O dia finalmente chegou. A Riot Games revelou oficialmente VALORANT, antes conhecido como Projeto A, seu jogo de tiro em primeira pessoa.

Aprendendo com outros jogos de tiro populares, como Counter-Strike e Overwatch, VALORANT mistura partidas em rodadas e personagens com foco em habilidades e já chega mirando no topo.

Imagem via Riot Games

“Na Terra em um futuro próximo, em VALORANT​ você escolhe entre vários agentes do mundo inteiro, todos vindos de lugares e culturas reais”, diz a descrição da Riot para o aguardado jogo. “Cada agente traz habilidades táticas únicas que podem usar para coletar informações, fortalecer locais, espionar inimigos, invadir defesas inimigas, controlar território e mais. As habilidades criam oportunidades táticas únicas para que você acerte a mira.”

Com toda a expectativa em torno do título recém-anunciado, muitos jogadores estão se perguntando se podem jogar em suas plataformas. Por sorte, a Riot revelou onde você poderá jogar VALORANT.

Em que plataformas VALORANT estará disponível?

De acordo com o anúncio de hoje da Riot, VALORANT só estará disponível para PC. Isso deve ser decepcionante para os jogadores de consoles, mas a ideia que a Riot tem para o jogo se encaixa melhor no PC.

Para VALORANT, o objetivo é fazer um jogo de tiro em primeira pessoa que seja altamente competitivo, justo e com bom desempenho. A promessa da Riot de entregar servidores de 128 ticks com menos de 35ms de ping para, no mínimo, 70% dos jogadores é grande. Mas, com a infraestrutura certa, é possível.

Isso não quer dizer que VALORANT não vai ser lançado nos consoles em algum momento no futuro. Mas, por enquanto, ficará restrito ao PC.

VALORANT será lançado no meio do ano e será gratuito.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 02 de março.