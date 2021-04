Riot revela possível mapa no Caribe chegando a VALORANT

O regresso do Mercado Noturno de VALORANT trouxe consigo alguns detalhes ocultos que sugerem que a próxima adição de mapa pode ser localizada em algum lugar do Caribe.

No banner do Mercado Noturno, a versão abreviada do Caribe pode ser vista no centro, ao lado de uma palavra riscada. Algumas pessoas na comunidade parecem pensar que a palavra riscada é Breeze, que sozinha parece se adequar ao tema.

O Mercado Noturno está de volta, com ofertas exclusivas de descontos para skins de armas.



O que veio no seu?

Mande o print aqui nos replies!🔻 pic.twitter.com/8JdArsRhAE — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) April 8, 2021

Nos cantos do banner do MErcado Noturno, podem ser lidas as coordenadas 25 ° N e 71 ° W. Se você inserir isso no Google, obterá um marcador no Google Maps que fica quase exatamente no centro do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico ao norte do Caribe que está envolta em mistério, pois muitos navios e aeronaves desapareceram lá ao longo dos anos.

Muitos fãs já estão especulando sobre um mapa da praia ou um potencialmente localizado em um barco. Alguns até acreditam que a imagem de Cypher na praia do simulador de namoro de VALORANT, uma piada do Dia da Mentira da Riot, é um indicador de que o próximo mapa está indo para a costa de uma ilha arenosa.

Com o codinome "Foxtrot", o próximo mapa seria o sexto mapa oficial adicionado à rotação. Todos os primeiros cinco usavam o alfabeto fonético da OTAN em seus codinomes (Alpha, Bravo etc.).

A Riot ainda não confirmou quaisquer detalhes sobre um novo mapa, mas uma data importante a ser observada é 21 de abril, que é quando o Episódio Dois Ato Três começa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 08 de abril.