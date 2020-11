Riot “muito provavelmente” pulará a próxima atualização de VALORANT até 8 de dezembro

A atualização 1.12 de VALORANT foi lançada hoje, oferecendo alguns ajustes menores do modo Espectador e correções de erros. E parece que vai demorar um pouco até que os fãs tenham uma atualização mais completa.

A Riot disse que é “muito provável” que a próxima atualização seja pulada e os desenvolvedores “voltem ao ritmo em 8 de dezembro ou próximo a ele”, de acordo com as notas da atualização 1.12. Esse atraso, junto com a implantação de uma pequena atualização hoje, provavelmente tem a ver com a instabilidade da atualização 1.11.

A Atualização 1.12 de VALORANT será um pouco menor. Se liga nas novidades:



▪️ Melhorias na ferramenta de Espectador

▪️ Mudanças no painel social

▪️ Correções de bugs



Saiba todos os detalhes em: https://t.co/fmadIQV6UV — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) November 10, 2020

“Os problemas da Atualização 1.11 nos forçaram a reavaliar os nossos processos para darmos mais qualidade às atualizações de agora em diante”, disse a Riot.

A atualização 1.11 foi revertida imediatamente após os jogadores encontrarem erros terríveis. A atualização também foi implantada em um momento inconveniente, já que as equipes profissionais estavam se preparando para competir nas Qualificatórias Abertas do First Strike.

Com o tempo sendo essencial, a Riot decidiu reverter para a atualização 1.10 e tomar mais precauções no futuro. Parece que os desenvolvedores querem ter tempo com a próxima atualização para garantir sua estabilidade.

Erros à parte, a atualização 1.11 introduziu algumas grandes mudanças de balanceamento. A torreta e o Robô Alarme de Killjoy não têm mais presença global. Em vez disso, a engenheira alemã será melhor em bloquear um local. E o Fio-Armadilha e a Camera de Vigilância de Cypher agora são desativados quando o agente morre. A atualização também introduziu a nova agente Skye e o mapa de neve Icebox.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 10 de novembro.