Riot mostra Sage em novo trailer de jogabilidade de VALORANT

E Sage faz tudo no último trailer de jogabilidade de VALORANT, divulgado hoje pela Riot Games.

A agente chinesa é pau pra toda obra e pode usar tanto a cura quanto o dano a seu favor. É Mercy, Mei e Moira em uma só. Ela tem uma habilidade recorrente, uma barreira de gelo e um orbe de cura.

Sage cria segurança para si mesma e para seu time em qualquer lugar que vá. Quando não está revivendo aliados abatidos, está rebatendo ataques aliados e trazendo calma a um campo de batalha caótico. Ela pode ser a única personagem com cura em VALORANT, mas isso não quer dizer que não pode causar dano.

No trailer de jogabilidade publicado pela Riot, Sage atira um orbe de cura para o Jett aliado, que parece recuperar vida com o tempo. Depois, ela ouve passos e imediatamente usa o orbe de lentidão (um enorme mar verde brilhante) e termina o abate com a arma secundária.

Em vez de ficar recuada como os personagens de Overwatch que curam, ela toma iniciativa. Ela carrega o orbe da barreira, mantendo inimigos longe do objetivo.

Depois de subir a parede, se abaixar e olhar para o lado, ela encontra Cypher e Phoenix indefesos, e aperta o gatilho para vencer a rodada.

Imagem via Riot Games

A única habilidade que não apareceu no trailer foi a de ressurreição, provavelmente a mecânica mais polêmica do jogo.

Quando Sage carrega sua ultimate, pode reviver um aliado com vida cheia. Essa pode ser uma das habilidades mais fortes de VALORANT devido à possibilidade de virar o jogo.

VALORANT será lançado no meio do ano, e o beta fechado deve acontecer nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 26 de março.