Riot indica potencial novo mapa de VALORANT com outro teaser de praia

É hora de se divertir no sol.

A Riot mostrou outro teaser de VALORANT, dando as boas-vindas aos fãs ao "paraíso" com uma foto de uma praia tropical. A foto provavelmente é outro indício para um novo mapa chamado "Breeze".

A imagem parece serena à primeira vista, mostrando uma relaxante praia montada voltada para um céu claro e águas cristalinas. Também parece haver uma Vandal jogada em uma cesta de vime. Mas, olhando mais de perto, parece haver uma taça de vinho derramada e algumas marcas estranhas na areia, como se alguém tivesse saído com pressa ou sido levado à força.

O Facebook do VALORANT Vietnam postou um vídeo da cena, justapondo música tropical com balas sendo disparadas ao fundo. Uma tradução da legenda diz que Breeze é um "novo mapa, em breve em VALORANT", potencialmente sua primeira confirmação oficial.

Well... the new map is officially called Breeze.



nice one. pic.twitter.com/birbAUx7Be — Valorant Leaks (@ValorLeaks) April 20, 2021

Os desenvolvedores já espalharam anúncios de praia nos mapas existentes, alguns com as palavras "visite Breeze" escritas neles. E o minerador de dados Valorant Express encontrou o carregamento de música com tema tropical nos arquivos do jogo no mês passado. Combine isso com os numerosos easter eggs no passe de batalha, como o cartão do jogador Perdido no mar? e Cypher tendo um cenário de praia no simulador de namoro "Agents of Romance", e os fãs podem esperar um próximo mapa ambientado em um paraíso tropical.

Com apenas seis dias restantes para completar o passe de batalha do episódio dois, ato dois, os fãs devem descobrir se um novo mapa está chegando em breve.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 20 de abril.