Riot Games apresenta novo modo de jogo de VALORANT, Replicação

Prepare-se para um novo modo de jogo, fãs de VALORANT. A Riot Games apresentou um novo modo para seu atirador tático hoje chamado Replicação, que parece replicar as habilidades do agente ou permitir que mais de um jogador use o mesmo agente.

O teaser curto mostra o Local A de Breeze e 11 fumaças de Brimstone cobrindo a área. Obviamente, são mais fumaças do que Brimstone pode usar normalmente, já que todo o local está obscurecido por suas habilidades.

Preparem-se para o mais novo modo de VALORANT: Replicação. Em breve. pic.twitter.com/psDP3MqYxK — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) May 8, 2021

O nome Replicação parece indicar que os jogadores podem replicar as habilidades do agente como a fumaça de Brimstone no trailer. Também pode significar que mais de um jogador pode usar o mesmo agente. Não muito mais informações foram reveladas no trailer, mas ele abre toneladas de especulações.

Se os jogadores puderem replicar qualquer agente ou habilidade do agente, todo o mapa será uma bagunça caótica. Raze pode enviar dezenas de Bumbas, Sova pode lançar Flechas de Choque em todo o mapa e Sage pode bloquear várias entradas com sua parede.

A Riot não revelou a extensão do modo de jogo Replicação ou se haverá um limite de habilidades. Mas a quantidade de fumaça de Brimstone no clipe curto é um bom sinal para jogadores que procuram um modo caótico.

Também não está claro se o modo de jogo estará disponível apenas em Breeze. O mapa mais recente do VALORANT apresenta um design amplo e aberto e é um contraste marcante de outros mapas. Habilidades são essenciais em Breeze, e o modo Replicação pode ser projetado especificamente para o mapa. Mas mapas com pontos de estrangulamento mais apertados, como Split, provavelmente proporcionariam uma experiência de jogo divertida com dezenas de habilidades cobrindo toda a área.

A data de lançamento do Replicação não foi revelada, mas provavelmente aparecerá no jogo em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 08 de maio.