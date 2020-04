Riot fala sobre o papel de Raze no meta de VALORANT, e sugere que enfraquecimentos podem estar a caminho

Raze serviu como um ponto de frustração na comunidade de VALORANT devido a suas granadas explosivas e altos danos, mas os fãs do jogo de tiro em primeira pessoa da Riot Games podem ficar felizes em saber que os desenvolvedores estão de olho na agente.

Em entrevista à IGN, o líder de designer de jogo de VALORANT, Trevor Romleski, abordou o lugar da agente no meta do jogo e sugeriu que Raze pode ser enfraquecida em uma próxima atualização.

“[Balanceamento é] algo com o qual estou um pouco menos preocupado, porque podemos mudar alguns números… e encontrar o equilíbrio certo para Raze, para que ela não seja uma opção obrigatória em todas as composições”, disse Romleski. “E isso é algo que já estamos olhando agora e identificando as oportunidades certas e o que faz sentido para ajustes na personagem, para que ela esteja no lugar certo.”

Desde o lançamento de Raze com a versão beta fechada em 7 de abril, a agente se tornou bastante debatida na comunidade de VALORANT. Raze pode conter duas granadas que são capazes de limpar uma equipe inteira com seu dano, bem como com sua ulltimate. Ambas as habilidades têm uma ampla área de efeito e um pequeno tempo de conjuração.

Romleski disse que as habilidades de Raze serviriam idealmente como dano e negação de área, em vez de matar com facilidade. Sua granada deve matar os inimigos que não tentam evitá-la, mas os jogadores devem “ter tempo para se afastar dela” com as dicas visuais e de áudio corretas. Esta solução pode ser encontrada ajustando a área de efeito, o atraso ou o som das granadas de Raze.

No geral, Romleski disse que a equipe gostou do que ela trouxe para o jogo, mas faria alguns ajustes para equilibrá-la. A equipe poderia tornar sua granada mais perceptível ou menos rápida em explodir e colocar um tempo de recarga mais longo em sua derradeira, que é sua segunda habilidade mais controversa.

No entanto, não está claro quando a próxima atualização será introduzida em VALORANT ou quando o beta fechado será encerrado. O lançamento oficial do jogo está marcado para o fim do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 18 de abril.