Riot confirma os próximos enfraquecimentos para Classic e precisão dos rifles enquanto corre do Episódio 2 de VALORANT

Algumas mudanças de balanceamento pesadas estão chegando a VALORANT.

Vários desenvolvedores de VALORANT discutiram o Episódio Dois durante a transmissão ao vivo de hoje, falando sobre o futuro da pistola Classic e a precisão do rifle enquanto corre. Enquanto as mudanças de pistola atingirão os servidores ativos junto com a atualização da nova temporada, os fãs podem ter que esperar um pouco mais pelos enfraquecimentos do rifle.

"[A pistola Classic] será mais imprecisa no ar em uma linha de base e quanto mais rápido você clicar com o botão direito, mais selvagem ficará", disse o designer sênior do jogo Sal Garozzo. "Então você terá que moderar seus tiros e controlá-los um pouco."

Garozzo disse que os desenvolvedores querem que a arma tenha "seu lugar viável" e estão cautelosamente enfraquecendo a arma.

Uma vez que a Classic é uma arma gratuita dada a todos os jogadores no início da rodada, seu desempenho era um pouco consistente demais. Isso era especialmente problemático ao clicar com o botão direito no ar, uma vez que mantinha sua precisão para causar danos letais na cabeça. Os jogadores agora terão que levar algum tempo entre os cliques com o botão direito, bem como manter seu agente no chão, para serem mais eficientes com a arma.

E a polêmica precisão do rifle, especialmente o Phantom, também está no radar da Riot. TenZ da Cloud9 trouxe pela primeira vez o poder da arma à luz durante sua transmissão na Twitch, dois meses atrás, mostrando como é fácil correr e acertar tiros na cabeça.

Garozzo disse que os desenvolvedores "têm planos" para tornar os rifles menos precisos quando em movimento, "trazendo esse alcance para onde seja viável e eficaz". Apesar dessa notícia promissora, que também foi revelada pelo game designer Max Grossman na véspera de Natal, não há uma data definida para o lançamento dos enfraquecimentos.

O Episódio Dois de VALORANT introduz um novo passe de batalha, o duelista Yoru, e mudanças extensas no sistema de classificação do atirador tático. O Episódio Dois, Ato Um, começou em 12 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 11 de janeiro.