Riot confirma mais fortalecimentos para Viper na próxima atualização de VALORANT

A Riot Games está mirando em Viper na atualização 1.04 de VALORANT.

Viper tem sido uma das agentes mais fracas de VALORANT. E, apesar dos fortalecimentos recentes, ela não conseguiu impactar o meta. Desde o beta fechado do jogo em abril e seu lançamento subsequente em junho, Viper mal foi usada nas ranqueadas e ficou aquém no jogo profissional.

No platina três, Viper tem uma taxa de escolha de 1,8%, de acordo com o site de estatísticas Blitz.gg, de longe o mais baixo do jogo. Em comparação, Sage fica em 20%, Reyna está em 15% e Raze em 12,8%. Quanto maior a classificação, menor a taxa de escolha de Viper. Nos níveis Imortal e Radiante, cai para 0,6%.

Para combater isso e tentar permitir que a Viper decole, a Riot planeja dar um fortalecimentos nela na próxima atualização. As mudanças específicas ainda não foram reveladas, mas, segundo Altomare, da Riot, “esse é o plano“.

Viper é uma agente controladora e desempenha um papel semelhante ao de Brimstone e Omen. Suas habilidades têm o potencial de ser uma das melhores do jogo e sua utilidade é especialmente boa. Mas o que a diferencia é a facilidade de uso.

Ela é uma agente particularmente difícil de usar e sua parede e fumaça levam um tempo considerável para serem colocadas, alinhadas, arremessadas e utilizadas. Ela é uma agente que também é forçada a se comprometer com um único local. Ela pode pegar suas bombas e jogá-los em outro lugar, mas o tempo e os riscos envolvidos raramente valem a pena.

Brimstone e Omen, em vez disso, levam alguns segundos para usar suas fumaças e raramente precisam se preocupar em atingir seus alvos. Eles são fáceis de usar e prosperam no jogo profissional.

Se a Riot quiser finalmente acertar na Viper e torná-la uma opção viável ao lado de Brimstone e Omen, algo terá que mudar.

As atualizações de VALORANT normalmente são lançadas quinzenalmente. A próxima atualização, 1.04, deve ser lançada na próxima semana, na terça-feira, 21 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 15 de julho.