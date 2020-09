Riot atualiza o sistema de rotação de mapas de VALORANT na última atualização

Os fãs de VALORANT não precisam mais se preocupar com partidas consecutivas no mesmo mapa. Com a atualização 1.08, a Riot Games ajustou o sistema de rotação de mapas para reduzir as chances dos jogadores de jogar o mesmo mapa duas vezes.

“A seleção de mapas possíveis agora será “pseudoaleatória” em vez de totalmente aleatória.”, de acordo com as últimas notas de atualização de VALORANT. O que isso significa essencialmente é que o jogo agora leva em consideração os mapas que você jogou recentemente ao carregar para uma nova partida.

Em vez de ter a mesma chance de carregar em qualquer um dos quatro mapas atualmente disponíveis de VALORANT, o mapa que você jogou mais recentemente será empurrado para baixo, enquanto os mapas que você não vê há um tempo serão priorizados aleatoriamente no processo de seleção.

Se liga no que vai mudar com a Atualização 1.08 de VALORANT!



▪️ Mudanças na Raze

▪️ Ajustes na arma Guardian

▪️ Chance menor de jogar duas vezes no mesmo mapa



Essa mudança se aplica a todos os modos de jogo, portanto, independentemente do mapa que você receber em uma determinada partida, seja competitivo, sem classificação ou um modo de jogo alternativo, o mapa em que você jogar será levado em consideração para o próximo jogo em que você for colocado.

Com apenas quatro mapas no jogo agora, a diversidade é baixa, mas isso é definitivamente esperado em um jogo jovem como VALORANT. Uma mudança que dá aos jogadores uma melhor chance de ver o máximo possível do jogo, sem gastar toda a empolgação em um mesmo mapa três jogos seguidos, é uma adição bem-vinda. De acordo com a Riot, os jogadores são “muito menos propensos a jogar no mesmo mapa vários jogos seguidos” com esta atualização. Além disso, ao carregar em uma partida, há uma “chance melhor de jogar em um mapa que você não jogou recentemente”.

É claro que é complicado atender aos algoritmos relacionados à escolha de mapa com 10 jogadores separados em um único saguão ao entrar em uma partida, especialmente com uma pequena amostra de mapas. Pode haver alguns casos raros em que você será colocado no mesmo mapa dois jogos consecutivos.

Mas, por enquanto, ter uma chance muito menor de repetir os mapas é definitivamente um passo na direção certa para o sistema de gerenciamento de partidas de VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 16 de setembro.