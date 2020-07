Riot aprimora a pistola Classic de VALORANT para ajudá-la a “se comportar de forma mais consistente” na Atualização 1.04

A única arma gratuita de VALORANT está passando por algumas mudanças.

A Riot delineou ajustes substanciais na pistola Classic nas notas atuais da Atualização 1.04 que devem “fazer com que a arma se comporte de forma um pouco mais consistente”.

Ao clicar com o botão direito do mouse, Classic dispara três tiros consecutivos que podem causar danos devastadores para uma pistola. Mas a imprecisão contínua do clique com o botão direito era “muito maior do que o pretendido”. Portanto, os desenvolvedores de VALORANT removeram a curva de erro de 1,5 normalmente atribuída às pistolas.

Os cliques com o botão direito do mouse, por outro lado, provaram ser muito consistentes. Então, a Riot aumentou a dispersão ao pular de 1,9 para 2,3, bem como aumentou a dispersão ao andar de 1,9 para 1,95.

Os jogadores também receberão um bônus de precisão de 10% ao se agacharem ou ficarem parados. Como a Classic era bastante inconsistente em termos de precisão, especialmente a longo alcance, esse fortalecimento será recebido de braços abertos.

As mudanças na Classic podem dar aos jogadores mais incentivo para usar a pistola grátis nas primeiras rodadas. Deixar a pistola Ghost e pegar um pequeno escudo corporal pode acontecer com mais frequência agora, permitindo que os jogadores comprem uma habilidade. Mas os fãs do salto junto com o botão direito do mouse podem precisar encontrar uma alternativa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 21 de julho.