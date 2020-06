Reveladas as habilidades de Reyna, de VALORANT

Graças a alguns intrépidos fãs de VALORANT e o gerente sênior de marca da Riot Games para Espanha, Portugal e Itália, parece que as habilidades de Reyna já foram reveladas. E se estiverem corretos, a agente tem o potencial de agitar o jogo.

A habilidade passiva de Reyna é a mais visualmente óbvia: sempre que um agente inimigo é eliminado, deixa para trás um orbe roxo. Reyna pode reunir esses orbes com sua habilidade Q ou E. Usar o Q curará Reyna por três segundos, enquanto coletar os orbes com E tornará Reyna invulnerável por três segundos. Você pode ver claramente os orbes no pouco tempo de jogo usado no trailer de revelação de Reyna, bem como Reyna se curando com eles.

Também no trailer de revelação, vemos Reyna usando sua habilidade C, que deixa cego. Ela lança um olho roxo que permanece por um curto período de tempo e cega os inimigos. A página que especula sobre essas habilidades diz que cega qualquer pessoa que tenha o olho em seu campo de visão, sugerindo que, embora visualmente a cegueira se pareça com a habilidade de Omen, ela funciona muito mais como a bola curva de Phoenix.

A ultimate de Reyna é onde as coisas ficam mais interessantes. O relatório diz que a habilidade por si só pode ser usada para diminuir a taxa de recarga, permitindo que Reyna use suas habilidades mais rapidamente, além de aumentar sua própria velocidade de tiro, como a habilidade de Brimstone. Mas também diz que a ultimate pode ser combinada com a habilidade E de torná-la invisível.

Como todas essas habilidades funcionam no jogo? O relatório não é muito claro sobre isso, deixando-nos ainda mais perguntas. Se Reyna pode se tornar invisível, ela pode atirar enquanto está invisível? Ou ela terá uma animação saindo da invisibilidade, como o Tailwind de Jett? Como a mecânica de sobrecura funciona, como visto no trailer de revelação no canto inferior esquerdo, quando Reyna se cura?

Se o relatório estiver correto, no entanto, essas habilidades têm potencial para abalar o meta estabelecido no início da versão beta. Saberemos com certeza quando o jogo for lançado em 2 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Snavely no Dot Esports no dia 30 de maio.