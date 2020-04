Ranqueadas não estarão disponíveis no lançamento de VALORANT, diz Riot

Nos últimos dias, os fãs receberam várias informações sobre o jogo de tiro tático da Riot Games, VALORANT, e o que estará disponível no início do beta fechado, em 7 de abril. Mas a Riot disse que o modo ranqueado não estará disponível imediatamente no lançamento do jogo.

Durante a stream de VALORANT de TimTheTatman, o designer do jogo, Trevor “Classick” Romleski, confirmou que, apesar de a Riot querer lançar as ranqueadas perto do lançamento oficial, o modo não estará disponível imediatamente.

O motivo é que os desenvolvedores ainda querem dar aos fãs um tempo para se familiarizar com o jogo antes que eles invistam nas ranqueadas e lutem para ficar entre os melhores do mundo.

Fazer com que ninguém possa jogar ranqueadas permite que todos experimentem diferentes agentes e composições, para que tenham alguns planos em mente quando finalmente jogarem as ranqueadas. Ninguém quer arriscar a classificação enquanto ainda está se familiarizando com o jogo.

What rank will you end up in @PlayVALORANT? pic.twitter.com/eLT8hsVP4k — Dot Esports (@DotEsports) April 3, 2020

Os nomes das classificações foram divulgados por vários streamers e criadores de conteúdo. São eles: Mercenary (Mercenário), Soldier (Soldado), Veteran (Veterano), Hero (Herói), Legend (Lenda), Mythic (Mítico), Immortal (Imortal) e VALORANT, classificação mais alta do jogo.

Se quiser ter a chance de ganhar um código do beta fechado, entre em uma das muitas streams de VALORANT que estão rolando hoje na Twitch. Só os espectadores mais sortudos vão conseguir acesso ao jogo pelos drops.

Porém, o Brasil ainda não faz parte dessa primeira leva do beta, que só está disponível para América do Norte e Europa. A Riot Games Brasil não recomenda que os jogadores brasileiros tentem participar do beta de outras regiões devido ao alto ping e ao fato de ainda não haver transferência de região disponível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 03 de abril.