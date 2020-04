Que streamers terão códigos de beta de VALORANT nos drops da Twitch?

No final de semana, centenas de jogadores profissionais e streamers foram convidados para participar de um teste secreto do alpha de VALORANT, jogo de tiro tático da Riot. Na segunda-feira, a empresa revelou que haveria beta fechado para EUA, Canadá, Europa, Rússia e Turquia.

Antes do início do beta, porém, diversos dos streamers que participaram da sessão de testes terão códigos do beta para espectadores sortudos de suas streams de sexta, 3 de abril.

Pode ser conteúdo gravado, mas, desde que sua conta da Riot esteja conectada à Twitch, certamente terá uma chance de conseguir o código do beta.

Confira a lista de streamers que teriam códigos do beta de VALORANT nos drops da Twitch nesta sexta-feira, de acordo com a Liquipedia.

Jogador Jogo(s) anterior(es) LIRIK Diversos Lothar Hearthstone Mendokusaii Overwatch e Apex Legends Mickalow Overwatch e Fortnite missharvey Counter-Strike Mixwell Counter-Strike MrDalekJD Diversos Mysca Overwatch Myth Fortnite Nadeshot Call of Duty natu Counter-Strike Nesh Apex Legends e Overwatch Noizeeh Fortnite nookyyy Counter-Strike n0thing Counter-Strike Pengu Rainbow Six POACH Fortnite PVPX Overwatch e Apex Legends POW3R Fortnite Sfory Overwatch Sixquatre Rainbow Six ShahZaM Counter-Strike shox Counter-Strike Skadoodle Counter-Strike summit1g Counter-Strike Tennp0 Fortnite Terenas League of Legends Valkia Diversos TimTheTatman Diversos TrilluXe Counter-Strike z1ronic Rainbow Six

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 02 de abril.