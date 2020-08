Quando começa o Ato II de VALORANT?

O próximo ato de VALORANT está quase chegando, trazendo uma nova agente, um passe de batalha cheio de itens cosméticos e desbloqueáveis ​​exclusivos, um pacote de skins Glitchpop fluorescente e um modo novo, Deathmatch.

A agente mais novo é Killjoy, uma engenheira que usa aparelhos e dispositivos para obter vantagem sobre seus oponentes. Ela é uma mistura de Raze e Cypher com um toque adicional de eficiência alemã, combinando danos explosivos com coleta de informações.

O próximo passe de batalha, semelhante ao primeiro, incluirá uma série de itens cosméticos. Skins de armas, amuletos de armas, sprays, cartões de jogador, títulos de jogador e mais pontos Radianite serão incluídos pelo custo de 1.000 VP (aproximadamente R$ 29,90).

Glitchpop, uma nova linha de skins brilhante e colorida, estará disponível para as armas Frenzy, Odin, Bulldog, Judge e corpo-a-corpo com o lançamento do Ato II. Você pode comprar o pacote completo por 8.700 VP (aproximadamente R$ 425), cada skin de arma individual por 2.175 VP (Um pouco mais de R$100) ou a arma branca por 4.350 (aproximadamente R$ 240).

Por fim, o modo Free-for-All Deathmatch está estreando no Ato II, dando aos jogadores a chance de aprimorar suas habilidades em um ambiente descontraído e divertido. Cada partida envolverá 10 jogadores, sem habilidades e dinheiro infinito.

O Ato II deve ser lançado amanhã na terça-feira, 4 de agosto, às 16h (horário de Brasília), assim que o Ato I terminar.

Se você não completou seu primeiro passe de batalha, agora é a hora de fazê-lo e tirar o pó antes que seja tarde demais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 03 de agosto.