E o dia do lançamento se aproxima.

É oficial: VALORANT será lançado na terça-feira, 2 de junho.

O jogo de tiro tático 5×5 da Riot esteve em desenvolvimento por anos, e os criadores de League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics mantiveram o trabalho em segredo.

O beta fechado de VALORANT começou em abril, inicialmente na América do Norte e Europa e depois se expandindo para o Brasil, o restante da América Latina e a Coreia do Sul. O beta fez enorme sucesso, com milhares de jogadores por dia e recordes de audiência na Twitch.

Desde abril, a Riot corrigiu centenas de erros, baniu milhares de jogadores por trapaça e lançou diversas atualizações para ajustar o jogo, preparando sua melhor forma para o dia do lançamento.

O lançamento mundial de VALORANT inclui mudanças extensas ao jogo, como o lançamento de uma nova agente chamada Reyna, um novo mapa chamado Ascent e um modo de jogo misterioso.

Uma versão atualizada do sistema antitrapaça do jogo também será disponibilizada. Nesta semana, jogadores de todo o mundo finalmente terão a chance de jogar o jogo.

Qual é o horário de lançamento de VALORANT?

A Riot confirmou que o primeiro episódio de VALORANT, “Ignição”, ficará disponível para Coreia, Japão e a maior parte da região Ásia-Pacífico às 20h BRT de hoje, 1º de junho. Jogadores da Europa, Turquia, Oriente Médio, Norte da África e CEI terão acesso ao jogo seis horas depois, às 2 da manhã BRT de 2 de junho. Já nós do Brasil finalmente teremos a chance de jogar às 9h BRT de 2 de junho, junto com o restante da América Latina e a América do Norte.

LANÇAMENTO —



Em 12 horas – Coreia, Japão e a maior parte da região Ásia-Pacífico

Em 18 horas – Europa, Turquia, Oriente Médio, Norte da África e países da CEI.

Em 25 horas – Brasil, América do Norte e América Latina.



EPISÓDIO 1: IGNIÇÃO pic.twitter.com/RSXYn3o83p — VALORANT (@VALORANTBrasil) June 1, 2020

O jogo vai ser liberado aos poucos nas regiões para manter a estabilidade dos servidores. Isso é normal em dias de lançamento e permite que as desenvolvedoras tenham tempo para resolver grandes erros ou problemas que possam aparecer.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 01 de junho.