Primeiro episódio de VALORANT se chama Ignição e novo mapa será Ascent

A Riot Games revelou oficialmente o nome do primeiro episódio de VALORANT, que será lançado amanhã.

O nome, “Ignição”, foi revelado pela Riot, assim como informações do novo mapa, que será chamado Ascent, foi inspirado na Itália e apareceu no trailer de Reyna, lançado no final de semana. A Riot tem feito segredo em relação ao que a primeira temporada de conteúdo vai trazer de fato.

LANÇAMENTO —



Em 12 horas – Coreia, Japão e a maior parte da região Ásia-Pacífico

Em 18 horas – Europa, Turquia, Oriente Médio, Norte da África e países da CEI.

Em 25 horas – Brasil, América do Norte e América Latina.



EPISÓDIO 1: IGNIÇÃO pic.twitter.com/RSXYn3o83p — VALORANT (@VALORANTBrasil) June 1, 2020

Sabemos que novos modos de jogo também estarão disponíveis no lançamento, mas ainda não sabemos quais serão.

Além de todas as informações, a Riot também revelou os horários de lançamento do jogo, que aparentemente serão diferentes dependendo da sua região.

A Ásia será a primeira, com o lançamento ainda hoje às 20h BRT. Europa, Oriente Médio e norte da África serão os próximos, seis horas depois, às 2 da manhã. O Brasil e o restante das Américas serão os últimos, às 9h BRT de amanhã.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 01 de junho.