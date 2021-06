Potencial skin da Ruína de VALORANT que lembra o Viego do LoL aparece no trailer do Episódio 3

VALORANT e League of Legends podem finalmente obter a colaboração que os fãs têm pedido.

A Riot lançou um trailer do Episódio Três: Reflexão hoje, inicialmente no canal VALORANT Vietnam no YouTube, dando início à nova temporada com a ajuda de alguns criadores de conteúdo. E parece haver uma nova skin do Guardian que pode ter ligações com um potencial evento da Ruína do LoL, o que daria ao Rei Destruído, Viego, alguma influência no mundo de VALORANT.

O próximo agente KAY/O usa o Bucky para eliminar três inimigos antes de pegar uma skin de Guardian que usa os mesmos tons de verde e preto do campeão do LoL, Viego. Depois de abater Reyna, a oponente final, ela aparentemente reencarnou como um fantasma de si mesma com uma coroa pairando sobre sua cabeça. Este é provavelmente o finalizador da skin que presta homenagem a Viego, o governante de um reino há muito perdido que desencadeou a catástrofe mortal Ruína ao tentar reviver sua falecida esposa.

A Riot lançou um quebra-cabeça da web ontem que, quando resolvido, apresentou um papel de parede Sentinelas da Luz. Isso provavelmente sugeriu um novo campeão do LoL e evento que acontecerá de 8 de julho a 10 de agosto. Sob o título Sentinelas da Luz está o logotipo de cada título da Riot, sugerindo que o evento da Ruína se espalhará para os outros jogos da empresa.

A Riot ainda não confirmou nenhuma dessas informações. Mas com o terceiro episódio do VALORANT indo ao ar hoje, podemos dar uma olhada nas novas skins em breve.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 22 de junho.