Post do blog de VALORANT confirma mudanças de agente nos primeiros 6 meses de 2022 e indica uma nova agente filipina

Uma nova postagem do blog de VALORANT deu aos fãs uma revisão dos agentes introduzidos em 2021, informações sobre as mudanças que eles podem esperar no primeiro semestre de 2022 e dicas enigmáticas sobre o próximo agente.

O ano passado foi um grande problema para VALORANT. Os fãs foram apresentados a Yoru, Astra, KAY/O e Chamber, cada um com um conjunto de habilidades único e local no meta. Alguns agentes como Astra se tornaram agentes dominantes, enquanto outros como Yoru precisam de uma melhoria. A atualização 3.0 também mudou significativamente a economia de VALORANT, e outros agentes se tornaram excelentes escolhas em mapas específicos, como Breach em Fracture.

A breve revisão de 2021 em VALORANT deu aos fãs uma excelente visão dos destaques de 2021, e o restante do post fornece uma visão empolgante do que está por vir em 2022.

Os jogadores do VALORANT podem esperar várias mudanças nos agentes nos primeiros seis meses de 2022. O post do blog reconhece que o equilíbrio dos agentes está em segundo plano em comparação com os episódios anteriores desde a atualização 3.0, mas isso vai mudar no novo ano. Os desenvolvedores reavaliaram seu fluxo de trabalho e equipe e mudaram suas prioridades em 2022.

Essas mudanças significam que os jogadores verão várias atualizações de agentes nos primeiros seis meses do ano. A equipe também se concentrará em corrigir problemas de balanceamento mais rápido do que antes. Embora a Riot não tenha revelado as próximas mudanças, os fãs podem esperar mais informações antes de estarem ativas.

O final do post do blog também contém mais informações sobre a próxima agente de VALORANT. A mensagem final começa com “meus amigos” em filipino, sugerindo a nacionalidade do próximo agente. “O(A) Agente de estreia do ano que vem pode ultrapassar qualquer outro personagem do elenco, deixar as partidas eletrizantes e deslizar direto para o confronto”.

Esta informação não revela oficialmente a próxima agente, mas fornece dicas enigmáticas sobre suas habilidades. O “eletrizante” pode significar que terá um kit baseado em eletricidade, e “deslizar direto para a luta” pode significar que outra duelista está a caminho. A mensagem termina com outra frase filipina que significa “muito obrigado”. Os fãs provavelmente aprenderão mais sobre esta agente no início de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 23 de dezembro.