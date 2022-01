Passe de batalha do Episódio 4, Ato Um de VALORANT inclui 3 novas linhas de skin, corpo a corpo Karambit e dezenas de itens cosméticos

Os jogadores de VALORANT têm um novo passe de batalha para desfrutar no Episódio Quatro, Ato Um, incluindo várias novas skins para armas, uma skin corpo-a-corpo, chaveiros de armas e muito mais.

O passe de batalha do Episódio Quatro, Ato Um vem com dezenas de itens cosméticos emocionantes para os jogadores desbloquearem. O passe apresenta os tradicionais 100 níveis de conteúdo desbloqueável, cada um com novos itens para desfrutar.

O novo passe inclui 10 chaveiros de armas, 12 cards de jogador, 12 skins de armas, uma skin de combate corpo a corpo e 16 sprays. Os chaveiros incluem itens festivos como o Together Forever, perfeito para o Dia dos Namorados. Os jogadores também podem mostrar aos seus companheiros como eles são inteligentes com o chaveiro Big Brain ou adicionar um personagem fofo e feroz à sua arma com o chaveiro Bunny Tactics.

Vários agentes também aparecem em cards de jogador com o tema do Dia dos Namorados. Jett, Phoenix e Sova têm, cada um, um cartão de jogador Be Mine, e o cartão de Valentine’s Tactics mostra os pequenos companheiros do VALORANT preparando presentes especiais para o Dia dos Namorados.

O passe de batalha também inclui três novas linhas de skin: Hyrdrodip, Schema e Velocity. A linha de skins Hyrdrodip está disponível para Bucky, Frenzy, Guardian e Judge e apresenta um design de cores vivas que lembra pintura. A linha de skins Schema está disponível para Odin, Sheriff, Stinger e Vandal. Esta skin tem um design vermelho e preto com um padrão de grade que cobre toda a arma. Esta é a opção perfeita para jogadores que procuram uma estética sutil, mas impressionante.

As skins Velocity são as skins finais introduzidas no passe de batalha. Os jogadores podem desbloquear skins Velocity para Bulldog, Phantom, Shorty e Spectre. O passe também inclui um novo corpo a corpo Velocity Karambit, perfeito para apimentar sua faca. Cada skin Velocity vem em três variantes, além da variante base branca e laranja.

O passe de batalha do Episódio Quatro, Ato Um estará disponível por 1.000 VP em 11 de janeiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 07 de janeiro.