Os melhores agentes de VALORANT

Um grande número de streamers, apresentadores, profissionais de esports e outros criadores de conteúdo tiveram a oportunidade de jogar VALORANT na semana passada. Com base nessas experiências, já podemos ver que alguns agentes são mais populares e mais fortes que outros.

Aqui está uma classificação dos nove agentes apresentados na versão beta fechada do VALORANT. A primeira metade do ranking inclui agentes que são fortes à sua maneira. Espera-se que eles tenham uma maior taxa de escolha, de modo geral, tanto em níveis baixos quanto altos. Mas dificuldade das habilidades também deve ser levada em consideração. Como a versão beta fechado não fornecerá muito tempo para os jogadores dominarem o jogo, os agentes com menor dificuldade foram melhor classificados nesta lista.

1) Sage

Captura de tela via Riot Games

Sage é a agente mais forte de VALORANT por uma razão simples: ela é a única que pode curar e ressuscitar aliados. Mas ela também oferece uma enorme utilidade para sua equipe, desde que ela não morra primeiro na rodada. Além de até duas curas por rodada e sua ultimate, ela tem habilidades de controle, como uma parede super poderosa e uma lentidão.

A principal dificuldade de Sage é sobreviver. Quando os jogadores começarem a entender completamente que ela é uma ameaça real para eles, ela será o primeiro alvo de todos os inimigos e terá uma chance maior de ser flanqueada. Em cada rodada, os jogadores devem ficar de olho em Sage e tentar impedi-la de obter sua Ressurreição.

2) Brimstone

Captura de tela via Riot Games

Brimstone é claramente um agente obrigatório de se escolher em VALORANT. Ele é bom em controlar o mapa, especialmente como atacante. Ele oferece várias vantagens à sua equipe, incluindo três bombas de fumaça que podem ser lançados simultaneamente em qualquer lugar perto dele, um Molotov que pode ser jogado sobre muros e uma ultimate mortal com um tempo de recarga perigosamente pequeno que queima todos em uma grande área.

Todas essas habilidades podem ser usadas em uma variedade de situações, inclusive impedindo o inimigo de alcançar seu objetivo, fechar um caminho ou prender inimigos em uma área pequena. Em boas mãos, Brimstone pode claramente virar o jogo. Mas suas habilidades exigem forte conhecimento dos mapas, boa comunicação e posicionamento impecável para usá-los sem serem mortos.

3) Cypher

Captura de tela via Riot Games

O agente marroquino é particularmente forte em contra-flanquear devido às suas habilidades que servem para revelar a localização dos inimigos no mapa. Sua habilidade característica é uma câmera fácil de encontrar e derrubar. Sua armadilha é muito perigosa e sua ultimate pode acabar com o time inimigo se seu esquadrão estiver bem coordenado.

As armadilhas são fáceis e rápidas de montar, então Cypher só fica vulnerável quando ele usa sua ultimate, o que revela todos os inimigos no mapa por um curto período de tempo, extraindo informações do cadáver de um inimigo. No entanto, pode ser difícil de usar, dependendo de onde o inimigo morreu. A maneira mais fácil de usar sua ultimate é matar um inimigo próximo e lançar uma fumaça para cobrir Cypher.

Cypher é igualmente forte em Bind e Haven porque ambos oferecem vários caminhos de flanqueamento. Sua única fraqueza poderia ser estar se defendendo em Haven, porque ele tem pouco tempo para se adaptar à estratégia do inimigo. Mas, mesmo assim, Cypher pode permitir que sua equipe defenda dois locais com armadilhas e câmeras.

4) Jett

Captura de tela via Riot Games

Jett é a agente de VALORANT com mais mobilidade. Ela combina perfeitamente com jogadores que gostam de se movimentar pelo mapa. Suas habilidades lhe permitem chegar a locais que somente ela e Omen podem chegar, oferecendo mais oportunidades para surpreender os inimigos.

Ela também oferece utilidade à sua equipe com suas três bombas de fumaça que duram cerca de 10 segundos. Sua passiva, que lhe permite se mover após um salto, é outra maneira de criar excelentes jogadas.

Ela é incrivelmente divertida de jogar, mas também difícil de usar em todo o seu potencial. Jett é mais poderosa em assumindo riscos, mesmo que o menor erro possa custar sua vida. Ela pode ser a principal ameaça de uma equipe e matar vários agentes sozinha, mas ela não é a agente mais bem classificada devido à sua alta dificuldade.

5) Phoenix

Captura de tela via Riot Games

Semelhante a Jett, Phoenix tem o kit de um típico jogador solo que procura criar boas jogadas. Seu poder reside na versatilidade de suas habilidades. Ele pode cegar inimigos, queimá-los enquanto se cura e criar um gigantesco muro de chamas. Ele pode mudar os estilos de jogo em uma rodada, sendo útil para seus companheiros de equipe e depois flanqueando os inimigos usando sua ultimate, o que permite que ele jogue sem correr riscos.

Mas Phoenix se tornará mais difícil de jogar à medida que os jogadores se acostumarem à sua ultimate, que não dura muito e é anunciada por uma fala que todos no mapa podem ouvir, semelhante a todos as ultimates. Embora suas habilidades Blaze e Hot Hands sejam fáceis de usar, seu blind curvo e de curto alcance é difícil de lançar sem se arriscar – ou cegar a si mesmo ou a seus colegas de equipe. Ainda assim, a versatilidade de Phoenix o torna divertido de jogar e oferece uma variedade de estilos de jogo que lhe permitem se adaptar às estratégias do inimigo ao longo do jogo.

6) Viper

Captura de tela via Riot Games

Viper é altamente versátil. Suas habilidades oferecem tantas opções que muitos jogadores não tiveram tempo de entender completamente durante o teste. Sua mecânica de combustível pode ser frustrante, pois o jogador é forçado a escolher entre Poison Cloud e Toxic Screen, dependendo da situação. E se o time inimigo jogar agressivamente, a Viper pode não ter tempo para reagir.

Viper alcança seu auge quando seu time fica mais forte com o tempo. Quando sua equipe tem o controle de um local, você sabe que terá dificuldade em recuperá-lo. Ela pode bloquear quase todos os ângulos de um local com suas habilidades e sua ultimate é perfeita para plantar uma spike.

Mas ela é menos eficaz quando ela está do lado defensivo; nesse caso, sua ultimate pode virar a maré de uma rodada ou colocar seus próprios companheiros de equipe em desvantagem. Viper é difícil de jogar, mas ela tem um potencial tremendo, principalmente como atacante.

7) Sova

Captura de tela via Riot Games

Sova parece uma mistura entre Cypher e Breach, mas não da maneira mais eficaz. Sua ultimate e Recon Bolt são suas melhores habilidades. O Recon Bolt revela todos os inimigos no raio de seu sonar e pode descobrir quando os inimigos estão atacando assim que a rodada começa. Além disso, as três cargas de sua ultimate podem acabar com uma equipe quando elas estão presas em um ponto de estrangulamento, causando dano significativo a longa distância.

Porém, as outras duas habilidades dele parecem pouco poderosas. Seu Shock Bolt causa pouco dano por um longo tempo de lançamento e seu drone é perceptível e difícil de controlar, tanto que os jogadores de Sova quase nunca têm tempo de disparar um dardo em um inimigo antes de serem destruídos. Por isso, Sova brilha apenas por um curto período de tempo em todas as rodadas e é mais eficaz com a ajuda de outros companheiros de equipe.

8) Omen

Captura de tela via Riot Games

Omen parece ficar para trás dos outros agentes de VALORANT. A maior parte do potencial de Omen está em sua ultimate, mas é difícil usá-la de maneira eficaz, pois é altamente perceptível e tem um longo atraso. Omen tem pouca chance de matar um inimigo se teletransportando para o seu ponto de aparecimento ou em um flanco, porque os mapas liberados, Bind e Haven, são relativamente pequenos e sua localização seria fácil de descobrir.

Ele ainda pode usar sua ultimate, mas ele não será capaz de enganar seus inimigos mais de uma ou duas vezes. No entanto, um jogador em média poderá usar suas ultimates quatro vezes em um jogo. Por esse motivo, Omen tem potencial para superar os inimigos, e, se for bem-sucedido, ele pode facilmente derrubar um time. Mas é uma faca de dois gumes que nem todo mundo pode usar.

Suas outras habilidades podem ser úteis para sua equipe, mas elas não superam o potencial de controle de outros agentes, como Brimstone e Viper, ou o poder de flanqueamento de Jett, que é mais fácil de usar.

9) Breach

Captura de tela via Riot Games

Breach tem habilidades de controle com temas de terremotos que ajudam sua equipe a controlar o mapa. Mas suas habilidades são eficazes apenas a curta distância e são difíceis de usar efetivamente porque o jogador de Breach precisa saber exatamente onde estão seus inimigos sem se arriscar.

As habilidades de Breach incentivam um estilo de jogo agressivo, mesmo que ele não tenha a capacidade de atacar um inimigo ou obter mais mobilidade. Isso o torna quase inútil nos dois mapas lançados sem se comunicar com seus companheiros de equipe. Em um mapa menor, no entanto, ele poderia se provar um verdadeiro monstro.

A versão beta fechada de VALORANT será lançada em 7 de abril. Alguns agentes certamente se tornarão mais populares que outros, o que pode afetar sua classificação nesta lista. Os agentes também receberão alterações antes do beta fechado, como Sage, que parece muito poderosa após o teste.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 03 de abril.