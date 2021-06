Os eventos VALORANT YR1 incluem Impulso de Esquadrão e Subindo o Nível da Conta

Em comemoração ao aniversário de um ano do VALORANT, os jogadores poderão desfrutar de vários eventos por tempo limitado que oferecem bônus e recompensas exclusivas. Os jogadores também podem esperar ganhar XP bônus jogando com amigos com o recurso Impulso de Esquadrão e esperar um novo sistema para subir o nível da conta no terceiro episódio.

Os jogadores podem fazer fila com seus amigos de 22 de junho a 26 de julho para desfrutar de um Impulso de Esquadrão, que concede XP extra com base no tamanho do seu grupo. Um grupo de dois recompensa com 8% a mais de XP, enquanto uma equipe de três recompensa com 12% de XP extra. Grupos de quatro receberão 16 por cento de XP extra e um grupo completo com cinco receberá um aumento de 20 por cento de XP.

O Impulso de Esquadrão se aplica a todos os modos de jogo no VALORANT, exceto jogos personalizados, e é uma excelente maneira de ganhar XP extra enquanto se diverte com os amigos. Lembre-se de aproveitar as vantagens do aumento de XP enquanto estiver disponível.

Os fãs também podem esperar uma nova forma de subir o nível da conta, como uma maneira de “reconhecê-lo e recompensá-lo por seu tempo jogando VALORANT”. A Riot Games não forneceu muitos detalhes sobre como será feito, mas os jogadores provavelmente serão capazes de subir de nível suas contas jogando partidas.

Mais informações sobre como subir o nível de contas serão reveladas durante a transmissão ao vivo do Episódio Três em 21 de junho, que contará com um painel de desenvolvedores das equipes competitivas, agentes e de conteúdo premium de VALORANT.

O Impulso de Esquadrão estará disponível de 22 de junho a 26 de julho. O Subindo o Nível da Conta estará disponível no terceiro episódio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 02 de junho.