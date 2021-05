Os 6 melhores Agentes de VALORANT para usar no modo Replicação

A atualização 2.09 do VALORANT chegou com um monte de pequenas alterações de balanceamento e ajustes de mapa. Embora os jogadores competitivos possam precisar gastar um bom tempo para ver se algo no meta mudou, um novo modo de jogo por tempo limitado estará disponível para os fãs desfrutarem.

No modo de jogo Replicação, as equipes jogarão com um único agente. Quando uma partida de replicação começar, você poderá votar em um agente. Assim que o agente for selecionado, todos os membros de sua equipe jogarão como o personagem escolhido.

Se você já está tendo pensamentos sobre clarões permanentes em seus inimigos, a Riot pode estar um passo à frente de você nisso, já que a desenvolvedora também incluiu um “visão blindada” para ajudar os jogadores de VALORANT a manter sua saúde ocular.

O modo de jogo Replicação só estará disponível por duas semanas, e esses são os agentes que você deve tentar jogar no modo antes que ele seja desativado.

Raze

Imagem via Riot Games

Quando você sabe que o time inimigo está correndo por um corredor, não haverá granadas suficientes no mundo para eliminá-los. Isso pode não ser um problema, se você tiver uma equipe de Razes.

Uma equipe de Raze completa pode abrir as portas para um mundo de oportunidades tanto em termos de defesa quanto de ataque. Você pode tentar voar em um local de bomba com Cargas Explosivas de Raze ou definir seus Bumbas na mesma direção, formando uma revolta de robôs.

Cartuchos de Tinta, por outro lado, pode ser um pesadelo para seus oponentes. Atirar alguns deles de diferentes direções para encurralar o time inimigo pode ser o suficiente para se proteger por si só. Quando todos tiverem suas ultimates disponíveis, você também pode colocar na fila a música Boom Boom Pow do The Black Eyed Peas.

Cypher

Imagem via Riot Games

Na maioria dos jogos de VALORANT, o fluxo de informações dentro de uma equipe é frequentemente o fator decisivo entre garantir uma rodada ou perder tudo. O nível de comunicação pode aumentar drasticamente se você for uma equipe de Cyphers.

Com Spycams cuidadosamente posicionadas ao redor do mapa, você pode ter os olhos em quase qualquer lugar importante no mapa. Armadilhas funcionarão maravilhosamente bem para garantir objetivos, e assim que todos os Cyphers começarem a usar suas ultimates, seus inimigos não terão onde se esconder no mapa.

Omen

Imagem via Riot Games

Não importa o mapa ou a composição que você está usando, Omen sempre pode ser uma parte crucial de qualquer equipe. Considerando a quantidade de ferramentas de mobilidade que possui, lidar com ele pode se revelar uma tarefa difícil.

Embora um Omen decente já seja um problema para a maioria das equipes, lidar com cinco deles pode deixar qualquer um maluco. Como cinco Omens, você pode cercar o time inimigo de todos os ângulos, mas também pode ser uma faca de dois gumes. Se você se separar no mapa, também poderá ser eliminado um por um, o que nunca é bom.

Viper

Imagem via Riot Games.

Ter menos espaço para trabalhar durante a cobertura de um local pode tornar impossível resistir ao fogo inimigo. Depois de bloquear uma saída, você pode esperar que seus inimigos apareçam do outro lado.

Com uma equipe de Vipers, você pode criar várias Cortinas Tóxicas e prender seus oponentes em uma caixa. Para ficar um passo à frente de seus oponentes, você pode querer ficar por dentro de todas as localizações de fumaça e paredes de Viper.

Killjoy

Imagem via Riot Games

Se você gostou da ideia de começar uma revolta de robôs com Raze, você também pode tentar com Killjoy. Killjoy está equipada com várias ferramentas automatizadas que a tornam uma das melhores agentes para experimentar no modo de Replicação.

Preparar vários Robôs de Alarme e Torretas ao mesmo tempo pode ser bastante difícil de lidar para seus oponentes, fora o uso de todas as suas Ultimates.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de maio.