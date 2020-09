Operator receberá muitos enfraquecimentos na atualização 1.09 de VALORANT

O reinado do Operator em VALORANT pode estar chegando ao fim.

O designer de jogos de VALORANT, Nick “Wu” Smith, discutiu os extensos enfraquecimentos no Operator em uma entrevista com o criador de conteúdo do Team Liquid, Mendo, hoje. O equipamento superpoderoso será ajustado na atualização 1.09.

O preço do Operator será aumentado de 4.500 para 5.000 créditos, forçando os jogadores a fazer um investimento ainda maior na arma poderosa. A velocidade de movimento do jogador também está sendo modificada, indo de 76 para 72 por cento. E a zona morta do Operador agora será de 15 por cento da velocidade de movimento, em vez de 30, o que significa que você se torna “impreciso mais cedo e se torna mais preciso mais tarde quando está tentando parar”, de acordo com Wu.

Como se esses enfraquecimentos não fossem suficientes, a taxa de disparo do Operator cairá de 0,75 para 0,6 e seu tempo para equipar vai de 0,3 para 0,5. E a precisão ao pousar de um salto em VALORANT foi aumentada para 0,225 segundos e tornará os jogadores imprecisos durante todo esse tempo. Anteriormente, os jogadores obtinham gradualmente sua precisão de volta em 0,2 segundos. Embora essa mudança afete todas as armas, o comum tiro do Operador após saltar será mais difícil de executar e mais fácil de contra-atacar.

O Operator é atualmente uma arma opressiva, impedindo as equipes de entrarem em locais com abates de um tiro. Esses ajustes extensivos no Operator devem tornar a compra da arma mais uma aposta e podem permitir mais contra jogadas.

Não está claro se a atualização 1.09 incluirá algum enfraquecimentos diretos na Jett, uma das melhores agentes do jogo. Mas os enfraquecimentos do Operador deveriam indiretamente derrubá-la devido à prevalência de atiradores de Jett. Se ela continuar a dominar o meta, a Riot pode considerar a possibilidade de enfraquecer sua mobilidade.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 28 de setembro.