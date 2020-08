O passe de batalha do Ato II de VALORANT foi revelado

A segunda iteração do passe de batalha de VALORANT incluirá alguns dos cosméticos mais legais até agora.

O passe de batalha, que será lançado em 4 de agosto, conterá uma série de desbloqueáveis ​​exclusivos, incluindo skins de armas, amuletos de armas, sprays, cartões de jogador, títulos de jogador e pontos Radianite. O passe custará 1.000 pontos VALORANT e estará disponível para compra no jogo.

Após a compra, os jogadores terão que se esforçar para desbloquear itens cosméticos exclusivos. Algumas das melhores armas do jogo, como o Vandal, têm uma nova linha de skins no passe de batalha do Ato II, ao lado de muitas outras armas.

Imagem via Riot Games

Essa linha também tem sua própria skin de arma branca. A faca é curvada na borda e apresenta dois orbes pequenos ao longo da base, assim como no Vandal. Agora você pode assassinar seus inimigos com estilo.

Imagem via Riot Games

Esta não é a única linha de skin, no entanto. Tanto a pistola Bucky quanto a Classic receberão novas skins neste passe de batalha. Essa linha de skin é menos chamativa, mas ainda apresenta um esquema de cor laranja liso, com pequenos gráficos adicionados ao lado da base.

Imagem via Riot Games

Também não podemos esquecer o Guardian. Esta arma está recebendo sua própria linha de skin que lembra a arte cúbica. Possui uma cor laranja misturada com formas brancas e cinza ao longo do lado da arma.

Imagem via Riot Games

A Riot está pronta para apresentar Killjoy, a mais recente agente de VALORANT, no Ato II, junto com uma linha premium de skins Glitchpop e um novo modo de jogo, Deathmatch.

O passe de batalha do Ato II será lançado em 4 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 03 de agosto.