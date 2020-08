O modo Mata-Mata do VALORANT está disponível em NA, BR e LATAM

É hora de aquecimento para os fãs do VALORANT.

O modo Mata-Mata! de VALORANT está finalmente ativo na América do Norte, Brasil e América Latina. A Riot está escalonando o lançamento do modo em todo o mundo devido à “alta participação de jogadores” e está priorizando a “capacidade do servidor”. O Mata-Mata estará ativo na Coréia, Japão, Oceania e Ásia-Pacífico às 18h00 e às 21h00 para a Europa, Turquia, CIS e Rússia.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1291055760688857088

O modo dará aos jogadores a oportunidade de testar e praticar suas habilidades com a arma sem ter que se preocupar com as habilidades, plantar a Spike ou economizar créditos.

Ganhar uma partida de Mata-Mata é simples. Seja o primeiro a abater 30 ou reivindicar o maior número de abates no tempo de seis minutos. E cada pessoa que morre deixa cair um item de vida que restaura instantaneamente 150 de vida, fazendo os abates terem os presentes para continuar na luta.

Os jogadores também poderão reaparecer a cada três segundos com as costas para a parede, com oito segundos de invulnerabilidade. Isso ajuda na hora de trocar de arma, mas mover-se ou atirar irá tirar sua imunidade.

Aqueles que gostam de esperar escondidos podem ter que se limitar a partidas regulares. Todos os jogadores terão suas localizações reveladas a cada cinco segundos, forçando você a fazer jogadas agressivas.

o Mata-Mata junta-se a Sem Classificação e Corrida da Spike como modos de jogo casuais de VALORANT que não afetam sua classificação. Com o longo tempo de jogo de Sem Classificação e o caos da Corrida da Spike, no entanto, Mata-Mata será o modo preferido para jogadores que procuram se aquecer e treinar uns tiros.

O modo não classificado começará em uma janela de teste beta antes de possivelmente se tornar permanente no atirador tático.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 05 de agosto.