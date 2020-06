Novo erro em VALORANT permite aos jogadores colocarem a parede de Sage, o Flecha Rastreadora de Sova e a jaula de Cypher no Olhar Voraz de Reyna

Faz apenas duas semanas desde que VALORANT foi lançado, mas os jogadores descobriram mais um erro no jogo. Desta vez, tem a ver com a mais nova agente, Reyna.

Quando Reyna usa sua habilidade Olhar Voraz, ela lança um orbe que faz com que os jogadores inimigos fiquem cegos se olharem para ele. Mas o orbe pode ser abatido por inimigos para remover o efeito.

Algumas pessoas descobriram recentemente que, embora os jogadores não possam correr para o orbe, habilidades como a Orbe de Barreira de Sage, a Flecha de Rastreadora de Sova e Jaula Cibernética de Cypher podem ser colocadas no Olhar Voraz de Reyna. Além disso, essas mesmas habilidades permanecerão no ar mesmo depois que o olho do Olhar Voraz desaparecer.

Isso deve ser corrigido na próxima atualização do jogo, pois pode fornecer aos defensores e atacantes ângulos opostos que não estariam disponíveis de outra forma.

Como a habilidade pode permanecer no ar após o desaparecimento do olho, isso também pode dar a Cypher a capacidade de criar gaiolas unidirecionais que lhe permitem atirar em seus inimigos enquanto eles nem conseguem ver onde ele está.

É bom que os jogadores estejam encontrando esses erros em Reyna agora, antes que o sistema de ranqueadas de VALORANT seja implementado nas próximas atualizações. A Riot Games não queria ativar as ranqueadas no lançamento porque havia muitos elementos novos sendo adicionados ao jogo que poderiam causar erros, incluindo uma nova agente e um mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 15 de junho.