Novo erro de Reyna pode grudar dois jogadores durante sua habilidade E em VALORANT

Reyna pode ser a mais nova agente a se juntar às fileiras de VALORANT, mas ela também tem um erro que pode se tornar muito chato de se lidar, se ficar mais fácil de ser reproduzido à medida que os jogadores forem se acostumando a usar.

Um jogador de Reyna descobriu que, se você usar a habilidade Dispensar e entrar em um companheiro de equipe, poderá ficar preso nele se permanecer muito próximo quando retornar à sua forma tangível.

No clipe, Reyna realizou dois abates rápidos perto do local A no mapa Bind. No entanto, quando o jogador conseguiu o segundo abate em Breach foi também ofuscado, ao mesmo tempo, ativou Dispensar, o que tornou Reyna intangível por alguns segundos.

Quando o modelo de personagem de Reyna voltou à forma normal, ela e seu companheiro de equipe perceberam que agora estavam fundidos e não podiam se mover. Ambos foram mortos pelo inimigo Sova.

Esse bug pode se tornar bastante problemático se uma equipe estiver apressada em um site, já que todos os jogadores estão avançando muito próximos um do outro. Se Reyna acidentalmente encontrar um companheiro de equipe enquanto usa sua habilidade Dispensar, isso pode congelar a ela e a um companheiro infeliz.

Esta é, no entanto, uma boa razão pela qual a Riot não ativou as ranqueadas nas primeiras atualizações do jogo. Com um novo mapa, um novo agente e um novo modo de jogo, é provável que existam muitos erros que precisarão ser corrigidos antes que qualquer jogo competitivo possa começar.

