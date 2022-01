A Riot Games lançou as notas da atualização 4.0 do VALORANT, dando aos jogadores sua primeira olhada no mapa, arma e mudanças no corpo a corpo chegando em 11 de janeiro. Os fãs também podem esperar colocar as mãos em Neon, a mais nova duelista em VALORANT.

A mudança mais significativa na atualização 4.0 do VALORANT é Neon, a nova agente elétrica que pode superar os oponentes facilmente. Neon é uma duelista com um kit de habilidade impressionante que é perfeito para jogadores que desejam iniciar lutas e se mover pelo mapa rapidamente.

A habilidade Via Expressa de Neon permite que ela coloque duas linhas de energia no chão, criando uma pista para sua equipe usar como cobertura. Os inimigos podem atirar nas paredes, mas sofrerão danos se passarem por elas.

Sua habilidade Ricochete Elétrico é um raio de energia que ricocheteia uma vez e eletrifica o solo abaixo de cada ponto em que atinge. Ele também fornece uma explosão contundente em cada área que atinge, tornando-se uma excelente maneira de lidar com inimigos ocultos antes de entrar em um local.

A habilidade Equipamento Voltaico de Neon lhe dá um aumento de velocidade. Os jogadores podem usar o impulso para se mover rapidamente e pressionar o botão de disparo alternativo para ativar um deslize elétrico. O deslize é redefinido a cada dois abates, recompensando os jogadores que podem eliminar inimigos de forma consistente.

A ultimate Sobrecarga de Neon ativa um raio que os jogadores podem controlar e elimina rapidamente os inimigos. A duração do raio é redefinida com cada abate, e conseguir um abate com isso também redefine a habilidade de deslizar.

A atualização 4.0 também adiciona algumas mudanças emocionantes em armas. O ataque corpo a corpo foi significativamente melhorado e deve ser uma forma mais eficaz de lidar com os inimigos em combates de curta distância. A caixa de colisão do clique com o botão direito agora é 1,5 vez maior, e a caixa de colisão do clique com o botão esquerdo é maior do que a hitbox do botão direito. O clique com o botão esquerdo também tem um alcance ligeiramente maior e os alvos próximos ao centro do ataque serão atingidos primeiro, o que significa que os jogadores ainda podem executar ataques corpo a corpo precisos. Apunhalar paredes agora também têm feedback instantâneo como uma atualização bônus.

O Ares, Spectre, Guardian e Bulldog também receberam mudanças. O Spectre foi ligeiramente enfraquecido para tornar mais difícil atirar em inimigos à distância, e os jogadores terão que controlar sua rajada de forma mais eficaz de perto. As outras três armas receberam fortalecimentos menores, tornando-as melhores opções em rodadas de economia. Os jogadores podem encontrar uma lista detalhada dessas mudanças nas notas oficiais da atualização quando estiverem disponíveis.

Bind e Breeze também receberam mudanças na atualização 4.0. As caixas em A Principal em Bind foram alteradas para evitar que os jogadores colocassem a notória fumaça unilateral que era a maldição dos atacantes. Um novo banco também adiciona uma nova maneira de espiar o local, dando aos invasores outra opção.

Breeze recebeu várias alterações no mapa para torná-lo uma experiência melhor para ambas as equipes. A largura da entrada principal A foi aumentada, evitando que os defensores tenham que atingir o pico de duas posições ao mesmo tempo. Duas novas caixas também foram adicionadas à Caverna A, dando aos invasores mais cobertura ao avançar no local.

A parte de trás do local A também foi ajustado, a piscina foi estendida até a parede, e uma nova caixa amarela grande fornece mais cobertura para os defensores. Isso deve facilitar a segurança dos defensores e tornar a retomada do local menos estressante. A Spike também pode ser plantada na área estendida da piscina. A porta no local A também não pode mais ser reativada até que seja aberta ou fechada até o final.

A parede curva no meio foi ajustada, o que “simplifica o espaço”, de acordo com as notas da atualização 4.0. O local B recebeu várias atualizações, pois o pilar no centro do local tem um novo bloco de concreto para proteção adicional e uma nova parede na parte posterior do local. Caixas também foram adicionadas à Parede B, fornecendo proteção extra para os defensores perto de seu surgimento.

A playlist competitiva do VALORANT também recebeu uma atualização significativa na atualização 4.0. Os jogadores devem estar no nível de conta 20 antes de entrarem na fila competitiva, forçando os novos jogadores a aprenderem os básicos nos modos casuais. Isso evita que novos jogadores tenham um impacto negativo na experiência competitiva de sua equipe e evita que smurfs entrem em jogos em novas contas.

A atualização 4.0 também corrigiu alguns erros visuais e relacionados ao modo de treinador.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 07 de janeiro.