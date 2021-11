Notas da atualização 3.10 de VALORANT

A atualização 3.10 de VALORANT finalmente dará aos jogadores a chance de experimentar Chamber, o excitante novo agente sentinela com um conjunto de habilidades mortais.

A atualização 3.10 apresenta Chamber, o mais recente sentinela com foco no uso de armas de fogo. O conjunto de habilidades de Chamber inclui duas armas exclusivas: uma pistola pesada com uma opção de mira e um fuzil que abate os inimigos com um único tiro. Chamber também pode se teletransportar para superar os inimigos com sua habilidade Rendezvous ou retardá-los com a Marca Registrada. Os fãs podem finalmente usar o novo agente e descobrir onde ele se encaixa no meta de VALORANT.

A atualização também permite que os jogadores joguem em grupos de cinco na fila ranqueada, independentemente da classificação, tornando mais fácil jogar com amigos. Mas perdas e ganhos de Classificação Ranqueada serão reduzidos ao jogar em um grupo de 5 integrantes dependendo da disparidade de ranque no grupo.

Essa mudança foi introduzida para evitar que os jogadores usassem contas smurf para jogar com seus amigos de classificação inferior, o que era uma das maiores razões para o smurf. Mas outras mudanças foram introduzidas para “mitigar os problemas de integridade competitiva”, de acordo com a Riot.

Grupos de cinco podem esperar tempos de fila maiores, já que o jogo só os combinará com um grupo de cinco com um MMR semelhante. Os ganhos e perdas de CR serão reduzidos quando um grupo de cinco contiver jogadores fora das restrições de classificação atuais.

Se o membro mais baixo de um grupo for Prata Um e o mais alto for Platina Um, a equipe receberá uma redução de CR de 50 por cento, uma vez que os membros mais altos e mais baixos estão fora das restrições regulares. Se o jogador mais baixo for Bronze Um e o mais alto for Platina Um, a disparidade aumentou para quatro classificações fora das restrições normais, o que significa que a equipe agora tem uma redução de CR de 75%.

Suponha que pelo menos um membro de uma fila competitiva seja classificado como Diamante Três ou superior. Nesse caso, os tempos de fila provavelmente aumentarão porque eles esperarão indefinidamente por “outro MMR de grupo de cinco semelhante para jogar contra”. Uma redução mínima de 50 por cento do CR também se aplicará a este tipo de grupo de cinco e a redução pode aumentar para 90 por cento à medida que a “disparidade nas habilidades aumenta”.

A Riot forneceu um exemplo dessas mudanças. Se quatro membros do grupo forem Imortais e um for Diamante Dois, o time terá uma redução de 75% nos ganhos e perdas de CR. Se o jogador Diamante Dois do time atingir Diamante Três, o grupo terá uma redução de 50 por cento nos ganhos e perdas de CR, que é a penalidade aplicada a todos os grupos de cinco com pelo menos um jogador Diamante Três.

Se um grupo de cinco apresentar um ou mais jogadores Radiante, eles também esperarão indefinidamente por um esquadrão com um MMR semelhante, aumentando os tempos de fila. Um mínimo de 75 por cento de redução de CR é aplicado a todos os grupos de cinco com um jogador Radiante, que aumenta para 90 por cento se qualquer jogador no grupo estiver abaixo de Radiante.

Grupos de quatro também foram removidos da fila competitiva na atualização 3.10. A Riot explicou que esse cenário deixou o jogador solo com uma “experiência de jogo relativamente ruim” e remover a opção deve ajudar. Os desenvolvedores monitorarão essas mudanças no futuro e farão ajustes adicionais conforme necessário.

Além disso, a atualização 3.10 apresenta novos recursos de eSports e correções de erros. Os ícones do agente espectador não ficam mais presos no mesmo agente enquanto o HUD de transmissão mínimo é usado e os espectadores agora têm cores de HUD diferentes para atacantes e defensores. As habilidades do atacante agora são mostradas em vermelho e as habilidades de defesa são mostradas como azul-petróleo. Um novo contorno amarelo mostra qual jogador é o “alvo ativo de um espectador”.

Um problema na suavização de taxa de tick que fazia com que, caso o jogo estivesse rodando a mais de 128 quadros por segundo, alguns pacotes fossem enviados abaixo do limite de 128 FPS foi abordado. Esse problema causou potencialmente “um atraso de alguns milissegundos antes de o servidor processar o comando do jogador ao rodar o jogo no cliente com altas taxas de quadros por segundo”.

Os jogadores não podem mais convidar novamente jogadores que já foram convidados e um erro que impedia a configuração de zoom do minimapa do espectador de funcionar corretamente também foi corrigido. Um erro que impedia os treinadores de usar teclas de atalho para observar um jogador enquanto ele estava em um “utilitário de visão” também foi corrigido. Um erro que fazia com que a câmera cinematográfica correta não aparecesse ao pressionar shift mais um número de jogador enquanto estava sendo observada ativamente também foi resolvido.

A atualização 3.10 de VALORANT deve ir ao ar hoje mais tarde. Você pode ler as notas oficiais da atualização no site do VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 16 de novembro.