Notas da atualização 3.07 de VALORANT

A atualização 3.07 de VALORANT está definida para entrar no jogo e, embora não seja tão significativa quanto a 3.06, ela ainda apresentará algumas mudanças interessantes. Os jogadores serão capazes de “entrar e sair” do modo Mata-Mata de VALORANT sem penalidade, a parede de Viper aplicará deterioração instantânea a agentes no alto da parede e vários problemas que causam o travamento do jogo serão resolvidos.

Uma das maiores mudanças na atualização 3.07 é a remoção da penalidade por deixar o Mata-Mata mais cedo. Muitos jogadores usam este modo para aquecer antes dos jogos e comprometer-se com uma partida completa foi prejudicial em alguns casos. Quando a atualização 3.07 entrar no ar, os jogadores poderão sair do modo sem receber uma penalidade, permitindo que eles entrem e saiam sem se comprometer com um jogo completo. Os jogadores só receberão EXP se concluírem um jogo completo.

Viper e Jett também receberão pequenas mudanças na atualização 3.07. A parede de Viper irá aplicar deterioração instantânea aos agentes que viajam pela parte superior da parede. Anteriormente, agentes como Jett e Raze, que podem alcançar a parte mais alta da parede, nem sempre recebiam o mesmo efeito. Agora, a deterioração se aplicará instantaneamente a todos os agentes voando pelas partes mais altas da parede.

Os efeitos visuais de dissolução vistos dentro da fumaça de Viper também serão ajustados para corresponder aos visuais vistos de fora da fumaça. Isso deve remover a “vantagem de aparição” de quem está dentro da fumaça. A kunai da Tormenta de Aço da Jett irá recarregar após abater os bots de treinamento e desarmar os bots de prática, permitindo que os jogadores pratiquem com a habilidade sem problemas.

Uma nova configuração de Buffer de entradas sem processamento está em beta e melhora o “desempenho do processamento de dispositivo de entrada”, resultando em melhoria de desempenho. Isso também permite uma melhoria significativa ao usar um mouse com taxa de atualização de 8.000 Hz.

Os jogadores devem ter menos problemas que causaram o travamento do VALORANT, já que a atualização 3.07 apresentará uma “série de correções” para travamentos comuns relatados pelos jogadores. O erro que fazia com que o cursor de texto se deslocasse para a direita ao editar texto no menu Denunciar um Jogador foi corrigido. As equipes não receberão mais o prêmio Ace de Equipe quando não for conquistado pela equipe, o que significa que as equipes precisarão trabalhar juntas em todas as instâncias para receber a recompensa.

Uma lista completa de mudanças pode ser encontrada nas notas oficiais da atualização 3.07.

Certifique-se de nos seguir no YouTube para mais notícias e análises sobre esportes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 05 de outubro.