Notas da atualização 3.06 de VALORANT

A atualização 3.06 de VALORANT introduzirá mudanças significativas em Jett e Skye, balanceando os agentes ligeiramente dominantes enquanto dá a KAY/O um fortalecimento muito necessário. Caixas em vários mapas não podem mais ser varadas após a atualização ir ao ar para criar áreas mais seguras para atacantes e defensores.

Jett é um dos agentes mais dominantes em VALORANT. Os jogadores tiram vantagem de sua mobilidade para causar danos significativos antes de escapar e suas fumaças de nuvem podem criar cobertura em um piscar de olhos. Sua Ultimate também é devastadora nas mãos certas, já que cada abate preenche a kunai de Jett, permitindo que os jogadores criem uma cadeia devastadora. Mas o Patch 3.06 está finalmente entregando um nerf.

A Atualização 3.06 de VALORANT está chegando! Veja as novidades:



▪️ Mudanças em Jett, Skye e KAY/O

▪️ Ajustes em algumas caixas dos mapas Fracture, Icebox, Haven, Ascent e Bind, que não poderão mais ser varadas



Assista ao vídeo abaixo para mais detalhes! pic.twitter.com/9qnUtWLNLZ — VALORANT // BRASIL (@VALORANTBrasil) September 21, 2021

Jett agora terá apenas duas Erupção das Brumas em vez de três, fazendo com que os jogadores tenham mais cuidado com suas fumaças e evitando o uso instantâneo de três fumaças. Os jogadores precisarão considerar onde sua fumaça será mais benéfica para sua equipe.

O disparo com o botão direito/disparo secundário de Tormenta de Aço não recarrega mais a kunai da Jett, o que evita que os jogadores usem a ação repetidamente sem repercussões. Isso colocará uma ênfase maior na opção de tiro básico e fará com que os jogadores se concentrem na precisão. As alterações de dano de disparo do clique com o botão direito também foram revertidas e agora refletem o clique com o botão esquerdo, permitindo “um pouco mais de previsibilidade”.

Skye também se tornou uma agente poderosa, e a atualização 3.06 enfraquecerá levemente suas habilidades de Luz Desbravadora e Rastreadores. O tempo para desequipar a luz guia depois de conjurar ou curvar a habilidade aumentou de 0,5 para 0,75, e o tempo de finalização após a ativação antes do disparo do clarão aumentou de 0,25 para 0,3. Isso torna mais difícil para Skye jogar seus clarões, exigindo que os jogadores coordenem com sua equipe. A ultimate de Skye, Rastreadores, agora custa sete orbes em vez de seis, uma vez que fornece informações significativas sobre a equipe inimiga.

A atualização 3.06 apresenta um excelente fortalecimento para o KAY/O. O tempo de preparação para telegrafar GRANADA/clarão foi reduzido de 0,5 para 0,3 e o tempo de preparação para telegrafar ao clicar com o botão direito foi reduzido de um segundo para 0,3. O áudio do projétil no meio do trajeto também foi removido. Essas mudanças tornam mais fácil para o KAY/O lançar clarões e surpreender os inimigos. A ultimate ANULAR/cmd de KAY/O não para mais de pulsar se KAY/O for abatido, aumentando o valor da habilidade.

Fracture, Icebox, Haven, Ascent e Bind também estão recebendo pequenas alterações em várias caixas para fornecer melhor proteção para defensores ou atacantes.

Uma caixa no local B em Fracture não será mais varável, criando um local para plantar a Spike mais seguro para os invasores. A caixa no local B em Icebox também foi alterada, tornando muito mais fácil plantar no local B, uma vez que os defensores não podem mais varar através da caixa a partir do meio. Uma das caixas perto do local padrão de planta em Haven não é mais varável, tornando mais fácil para os jogadores plantarem a Spike.

Uma caixa no local A em Ascent também foi alterada, mas isso cria uma posição mais segura para os defensores manterem o local. Finalmente, uma caixa em Bind foi ajustada, criando um local mais seguro para os atacantes plantarem e tornando-o um pouco mais difícil de defender.

A atualização 3.06 também contém pequenas atualizações como uma correção de erro em Icebox, penalidades do Mata-Mata não impedem mais os jogadores de serem banidos por ociosidade, e as configurações no Ambiente Público de Testes e no cliente ativo não serão mais apagadas ao passar entre os dois ambientes.

Uma lista completa de mudanças pode ser encontrada nas notas oficiais da atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 21 de setembro.