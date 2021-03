Notas da atualização 2.05 de VALORANT

A atualização 2.05 do VALORANT chegou e traz algumas correções de erros e soluções importantes para jogadores ausentes que estão arruinando partidas competitivas.

Uma grande correção de erro que está chegando ao jogo aborda a ultimate de Killjoy: pular não a coloca mais nas paredes. Um erro com o círculo de alcance desativado no minimapa foi corrigido e deve estar visível novamente. Muitos erros com a câmera de Cypher também foram corrigidos, incluindo um em que ele poderia passar pelas paredes de Sage.

Esta atualização apresentará detecção de ausência aprimorada e terá penalidades mais acentuadas para os jogadores que abandonam seus companheiros de combate. As penalidades virão em restrições de fila, penalidades de experiência, banimentos da fila competitiva e, finalmente, banimentos do próprio jogo caso seja tão severo.

Se você se esquivar de um jogo competitivo, receberá uma pequena penalidade de classificação. O layout do recurso Partida Personalizada também foi alterado.

Ofensas de bate-papo também serão tratadas com mais severidade. Você pode ser restringido de filas competitivas ou banido do próprio jogo com penalidades suficientes.

Além disso, Sova e Astra receberão atalhos exclusivos para voar para cima e para baixo no drone de Sova e na forma astral de Astra.

As notas completas da atualização estão disponíveis no site oficial do VALORANT.

Artigo publicado originalmente em inglês por Hunter Cooke no Dot Esports no dia 16 de março.