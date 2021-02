Notas da atualização 2.03 de VALORANT

Algumas das primeiras especulações sobre a atualização 2.03 de VALORANT acabaram sendo corretas. A próxima atualização do jogo estará no ar em breve e trará várias mudanças importantes para alguns agentes e armas, junto com melhorias gerais de qualidade de vida e algumas atualizações competitivas.

Algumas das maiores mudanças incluem Reyna recebendo alguns enfraquecimentos, Incendiário de Brimstone e Mãos Quentes de Phoenix se tornando cada mais fáceis de se ouvir, atualizações importantes para Marshal, Stinger e Frenzy, e Disparada também estará ativa.

Você pode ler as notas completas da atualização 2.03 de VALORANT no site oficial, mas aqui está uma visão geral do que você pode esperar com a atualização do jogo.

Reyna enfraquecida e Yoru fortalecido

Reyna está sendo atingida por alguns enfraquecimentos significativos. Suas cargas máximas para Devorar e Dispensar estão sendo reduzidas para dois das quatro originais e o preço de cada carga está saltando de 100 para 200. Inimigos aos quais ela causa dano e são abatidos em três segundos agora criam Orbes de Alma mesmo que Reyna não tenha dado o último tiro.

Yoru, por outro lado, ganhou alguns fortalecimentos legais, com sua habilidade Passagem Dimensional agora exibindo o alcance em que os inimigos podem ver seu fluxo dimensional ou o alcance sonoro de um inimigo do teleporte de Passagem Dimensional que agora é exibido no minimapa. Você também pode ver os inimigos no minimapa enquanto estiver na Espionagem Dimensional, embora não seja mais capaz de bloquear o corpo dos inimigos.

Fora isso, apenas Phoenix e Brim mudaram alguma coisa nesta atualização, com o áudio de suas habilidades de fogo prolongadas sendo mais fáceis de ouvir.

O preço das armas pode doer

Apenas três armas tiveram ajustes na atualização 2.03, mas dois foram bastante significativos.

O Marshal agora custa 1.000 em vez de 1.100 e teve sua velocidade de movimento com o zoom aumentada para 90% da velocidade normal, em vez dos 76% anteriores. Isso, junto com a ampliação do zoom sendo aumentada para 3,5 vezes, deve aumentar a taxa de uso da arma.

Enquanto isso, o Stinger teve um aumento de preço para 1.100 e alguns enfraquecimentos gerais, incluindo uma redução da taxa de disparo automático de 18 para 16 e apenas quatro balas sendo usadas para propagação máxima em vez de seis. O Frenzy também teve um aumento de preço, agora por 500 moedas em vez de 400.

Qualidade competitiva

Qualquer jogador que estiver ausente em jogos competitivos por seis ou mais rodadas agora será penalizado e perderá oito pontos de classificação ranqueada, enquanto as Insígnias de Ranque de Ato agora levam em consideração sua vitória de classificação mais alta, não sua vitória de nona melhor.

Quanto às mudanças de qualidade de vida, os sprays agora serão removidos do mapa no início de cada nova rodada. Há também novas melhorias no tempo e no movimento da câmera para a cena de morte do jogo, o que suavizará o uso da câmera após ser abatido em um jogo e aumenta a quantidade de tempo gasto em uma cena de morte.

