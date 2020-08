Notas da atualização 1.05 de VALORANT

Killjoy, a 12ª agente de VALORANT, finalmente chegou.

A Atualização 1.05 traz uma nova agente para o jogo, um novo passe de batalha, um modo Mata-Mata e enfraquecimentos nas explosões de Raze.

Para coincidir com a introdução do Ato II, várias mudanças no modo competitivo do jogo também aparecem extensivamente na atualização, concentrando-se em melhorias na qualidade de vida em geral.

Aqui está a lista completa de alterações para a Atualização 1.05 de VALORANT.

Atualizações do agente

[Novo] Killjoy

Imagem via Riot Games

Um novo contrato foi adicionado para desbloquear Killjoy e suas recompensas associadas.

Robô de Alarme

Equipe e ative um robô que persegue os inimigos que ousarem entrar em seu alcance. Meu amiguinho letal explode quando alcança o alvo, mandando o inimigo pelos ares. Inimigos atingidos ficam temporariamente vulneráveis ao dobro de dano de todas as fontes. Ai ai, tão divertido.

Quando você quiser que o robô volte, é só segurar o comando usado para equipar.

Torreta

Às vezes, é bom criar raízes. EQUIPE uma torreta que atira em inimigos em um cone de 180°. Para retirar a torreta ativa, segure o comando usado para equipar.

Com ela, posso defender uma área muito bem sozinha enquanto os outros cobrem os demais lugares.

Nanoenxame

Saca só essa belezinha: você joga a granada, e, ao aterrissar, ela para de emitir sons. Aí é só ativá-la pra enviar um enxame de nanorrobôs que causam dano e deixam qualquer inimigo desesperado.

Ah, como eu adoro esse truque!

Habilidade ultimate: Ultimate

Você deve ajustar o processo de ativação, mas, quando ativado, esse dispositivo aprisiona todos os inimigos que estiverem no raio de alcance por cerca de 8 segundos. Ele pode ser destruído por inimigos… mas tem muito mais de onde esse veio.

Raze

Imagem via Riot Games

Estraga-prazeres

Tempo para Equipar aumentado: 1,1 >>> 1,4

Tempo para Equipar Rápido aumentado: 0,5 >>> 0,7

Efeitos visuais reduzidos ao disparar o foguete

Efeitos visuais no rastro do foguete levemente reduzidos

Carga de Explosivos

Dano reduzido: 75 >>> 50

Agora, a habilidade causa 600 de dano a objetos consistentemente

Competitivo

Ranques de Ato foram adicionados ao jogo

A Atualização 1.05 marca o fim do modo Competitivo no Ato I e o início do modo Competitivo no Ato II

Caso você já tenha um ranque no Ato I, jogue mais 3 partidas para mostrar seu ranque no Ato II. Se você é um novo jogador, ainda precisará jogar cinco partidas de colocação iniciais

Espere por uma colocação inicial de mais ou menos 2 ranques abaixo do seu ranque no Ato I.

O gerenciamento de partidas do competitivo agora terá uma chance maior de fazer com que as pessoas caiam com equipes pré-montadas de tamanhos parecidos, porém, o tempo de fila também aumentará um pouco.

Independente do tamanho, o balanceamento está bem equilibrado quando se trata de qual equipe vence, mas geralmente vemos uma disparidade de habilidade gritante entre a melhor e a pior pessoa do grupo em partidas com equipes pré-montadas maiores. Esta mudança reduzirá a chance de as pessoas que estão jogando solo entrarem em partidas com uma diferença de habilidade muito alta.

Indicadores de ranque em derrotas foram modificados para dar mais informações de como o seu ranque foi afetado:

Classificação caiu um pouco (1 seta para baixo)

Classificação caiu (2 setas para baixo)

Classificação caiu muito (3 setas para baixo)

A Riot também está procurando maneiras de dar transparência adicional a alterações de classificação em atualizações futuras

O Histórico de Partida agora vai exibir o ranque que você entrou na partida em comparação com o ranque que terminou.

Agora, você pode dar uma olhada na carreira de seus amigos no menu de contexto do painel social. Ou seja, agora você terá acesso ao ranque, ao Ranque de Ato e ao Histórico de Partidas de seus amigos.

Agora você pode comemorar (pela internet!) com seus amigos quando estão botando pra quebrar nas partidas ranqueadas… ou pode também servir de ombro amigo caso não estejam passando por uma boa fase.

Partidas personalizadas agora têm a opção de fazer com que o líder selecione a localização do servidor e também veja o ping das pessoas nesse servidor.

Para partidas personalizadas, quando todas as pessoas estão participando, queremos que o líder tenha mais controle sobre a latência dos jogadores. Com sorte, seu líder tentará encontrar a melhor latência para todo mundo, mas lembre-se que você pode sair da partida a qualquer momento e sem qualquer penalidade caso isso não aconteça.

Modos de jogo

Chegou o Mata-Mata!

Todos contra todos com 10 pessoas

Primeira pessoa a conseguir 30 abates no tempo-limite de 6 minutos vence

Sem habilidades

Você será um Agente aleatório da sua lista de Agentes

Compre armas a seu bel-prazer; você já entra na partida com Armadura Pesada.

Abater inimigos concede Kits de Vida: pegue um para recuperar completamente sua Vida/Armadura E recarregar automaticamente sua arma.

Todos são revelados de tempos em tempos no minimapa

O Mata-Mata está na versão beta, pois a Riot continua avaliando o desempenho e a estabilidade do jogo. A disponibilidade será limitada a janelas específicas após a implantação da 1.05, com a primeira janela iniciando na quarta-feira, 5 de agosto.

Qualidade de vida

Agora, pessoas que denunciarem comportamentos prejudiciais receberão um e-mail caso a pessoa denunciada seja punida.

Chegará no meio da atualização: Sua Loja rotativa agora não irá mais incluir coisas que você já tem!

Correções de erros

Corrigido um erro que fazia com que o Drone Coruja do Sova girasse mais lentamente do que o esperado

do Sova girasse mais lentamente do que o esperado Corrigido um erro que fazia com que a Reyna não se curasse por completo caso a sobrecura estivesse decaindo ao mesmo tempo que a cura

não se curasse por completo caso a sobrecura estivesse decaindo ao mesmo tempo que a cura Corrigido um erro que fazia com que a visão turva não fosse corretamente aplicada dentro da fumaça da Viper e da parede do Phoenix

Corrigido um problema que permitia ao Phoenix plantar a Spike fora do ponto de bomba caso ele terminasse de plantar após o fim de Renascimento

Corrigido um problema em que o ping no placar não aparecia para os espectadores

Corrigido um problema que fazia com que o Phoenix raramente pudesse começar a desarmar a Spike sozinho caso ele estivesse desarmando a Spike após o fim de Renascimento

Corrigido um problema em que apertar para inspecionar a arma várias vezes com um macro poderia causar instabilidade no servidor

Agora, todos no chat são notificados caso alguém ligue um modificador de jogo/cheat

Ajustes gerais em moderadores, no Modo Torneio e em modificadores do jogo

Corrigido um problema no minimapa que fazia com que ele não girasse corretamente nas rodadas de troca de lado utilizando a configuração de minimapa fixo + rotação dependendo do lado

Resolvemos inconsistências e limpamos a interface com as opções presentes na aba Partida na tela de configurações do jogo

Corrigido um problema que fazia com que o ranque aparecesse de forma incorreta na aba Carreira

Corrigido um erro que fazia com que os indicadores de ajuste de classificação fossem exibidos na Seleção de Agente

Corrigido um erro que fazia com que a #tag da conta não fosse exibida corretamente na aba Partida na tela de configurações do jogo

Corrigido um erro que fazia com que apenas uma equipe pudesse iniciar uma votação de rendição caso ambas quisessem votar ao mesmo tempo

Corrigido um erro em que era possível interagir com a interface de seleção de personagem durante a tela de carregamento do Estande de Tiro

Um chaveiro não atribuído não é mais selecionado ao equipar um chaveiro

Corrigido um problema visual que fazia com que o saguão reproduzisse uma animação indesejada ao encontrar partida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 04 de agosto.