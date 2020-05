Jogadores de VALORANT pedem à Riot que implemente a opção de permanecer na equipe atual após partidas ranqueadas

Talvez isso possa ajudar as pessoas a encontrar colegas de equipe adequados.

Encontrar bons companheiros de equipe enquanto joga partidas ranqueadas de VALORANT pode parecer impossível, mas às vezes você encontra algumas boas companhias durante seus jogos. É por isso que muitos jogadores estão pedindo à Riot Games para implementar uma opção “ficar com o time” no final dos jogos, para que eles possam continuar jogando com colegas de equipe correspondentes.

Já existem alguns jogos que possuem esse sistema embutido no jogo, incluindo Overwatch. Os jogadores têm a capacidade de votar se desejam manter o grupo atual antes de entrarem em outra partida.

Algumas pessoas também mencionaram que isso ajudaria a conter experiências negativas com colegas de equipe tóxicos, pois eles podem encontrar jogadores mais agradáveis ​​para se agrupar. A toxicidade tem sido um grande problema para a base de jogadores de VALORANT desde o beta fechado do jogo, lançado no início de abril.

“Essa é uma prioridade para nós, não apenas no curto prazo, mas pelo tempo que for necessário para tranquilizar um jogador, qualquer jogador, que, enquanto eles tentarem vencer em VALORANT respeitando seus semelhantes, eles terão uma experiência semelhante garantida em troca”, disse a produtora executiva de VALORANT, Anna ‘SuperCakes’ Donlon disse no post de um desenvolvedor.

Essa opção de “ficar com o time” também pode ajudar com os problemas de gerenciamento de partidas que fazem com que muitos jogadores evitem filas como jogadores individuais. Muitas pessoas levantaram reclamações sobre como os jogadores podem enfrentar esquadrões de cinco pessoas, o que é uma enorme desvantagem imediata para qualquer jogador solo.

Ao permitir que jogadores solo encontrem outros solos com os quais trabalham bem, eles podem criar seu próprio esquadrão para jogar partidas ranqueadas. Essa não é uma solução completa para os problemas de gerenciamento de partidas, mas deve melhorar as coisas a curto prazo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 16 de maio.