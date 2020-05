Jogadores de VALORANT estão relatando que o sistema antitrapaça Vanguard da Riot está causando grandes problemas em seus PCs

Se você jogou a versão beta fechada de VALORANT ou está pensando em experimentá-la, tenha cuidado com um problema que ganhou destaque nas últimas semanas. Muitas pessoas na comunidade enfrentaram vários problemas de PC devido ao novo sistema antitrapaça da Riot Games, o Vanguard.

Contando com o que a base de jogadores disse até agora, esse problema pode causar o bloqueio de dispositivos importantes para o encerramento completo do computador. Algumas pessoas relataram que o Vanguard impedia a execução de alguns programas essenciais em seus computadores, por exemplo.

Um usuário disse que o Vanguard o impediu de usar o MSI Afterburner, que é um programa usado para verificar a temperatura da CPU, enquanto outro jogador disse que o antitrapaça realmente bloqueou o controle do teclado e do mouse, ele só conseguiu recuperar o controle reiniciando o computador. no modo de segurança.

Os problemas mais drásticos fizeram com que alguns computadores travassem completamente, com alguns jogadores experimentando telas azuis da morte devido ao novo programa. Isso ocorre porque o Vanguard inicia quando o PC é inicializado, e não apenas quando o jogo é aberto. O antitrapaça entra em conflito com vários programas diferentes, mas não discerne programas importantes de itens não essenciais.

Esses problemas forçaram os jogadores a desinstalar o VALORANT por enquanto, com medo de que seus computadores fossem danificados. Embora existam pessoas que ainda não enfrentaram problemas, elas também estão desinstalando o jogo por precaução, não valeria a pena manter o antitrapaça instalado se ele pudere arruinar o PC inteiro de alguém.

A Riot provavelmente precisará resolver esses problemas logo antes de começar a perder mais de sua base de jogadores.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 06 de maio.