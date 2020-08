Jogador de VALORANT mostra como combater a ultimate de Killjoy com a ultimate de Omen

Killjoy é a mais nova personagem a se juntar à crescente lista de agentes de VALORANT, e é por isso que as pessoas ainda estão lutando para descobrir maneiras de combater seu kit exclusivo. Um jogador, no entanto, encontrou uma maneira atrevida de se esquivar de sua ultimate com Omen.

No clipe, o jogador de Omen está protegendo uma Spike plantada no mapa Split quando se encontra em uma situação infeliz de um contra dois. Para garantir a vitória, a Killjoy inimiga usou sua ultimate, Confinamento.

Esta habilidade detém todos os inimigos em seu raio após um certo período, desativando suas armas e habilidades, ao mesmo tempo que os deixa lentos em uma quantidade significativa. É facilmente evitada simplesmente aguardando o cronômetro e ficando fora de seu raio, mas em uma situação em que você está protegendo uma Spike, essa não é uma opção.

Com o cronômetro de Confinamento diminuindo rapidamente, o jogador tinha que pensar rápido ou acabaria perdendo outra rodada. Felizmente, o irmão de oito anos do jogador teve a ótima ideia de usar a ultimate de Omen para se teletransportar para fora do raio de Confinamento e, em seguida, cancelar a habilidade para retornar ao seu ponto original no local.

Seu raciocínio rápido permitiu que ele evitasse ser detido por Killjoy e deu-lhe tempo para matar a pessoa que desarmava a Spike e ganhar a rodada.

Não há muitos outros agentes que poderiam ter um outplay tão bom, então se você está enfrentando uma Killjoy, você pode querer trazer um Omen para se precaver.

Artigo publicado originalmente em inglês por Tyler Esguerra no Dot Esports no dia 13 de agosto.