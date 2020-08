Jogador de VALORANT descobre uma barreira unidirecional usando a ultimate de Viper em Ascent

Vários agentes de VALORANT receberam atualizações para torná-los mais viáveis ​​ou equilibrados desde o lançamento do jogo. Alguns agentes, como Viper, receberam vários fortalecimentos para torná-los mais úteis nas composições de equipe. Mas os jogadores descobriram recentemente um fortalecimento não intencional à ultimate de Viper, que cobre uma porção de um local de bomba com uma barreira de mão única.

A ultimate de Viper, Poço Peçonhento cria uma nuvem gigante de gás venenoso que limita a visão e causa danos lentamente nos inimigos que entram no gás. É uma ferramenta confiável a ser usada ao defender um local de uma retomada quando usado de maneira eficaz. No entanto, um local em Ascent torna Viper ainda mais difícil de combater.

Um jogador de VALORANT enviou um clipe explicando como usar a ultimate de Viper no local de bomba A de Ascent para criar uma fumaça de sentido único cobrindo o Heaven. Se alinhado corretamente, uma falha faz com que o gás bloqueie o Heaven, mas não bloqueia a linha de visão dos jogadores no local da bomba. Ele também cria uma pequena área oculta onde a Viper pode se esconder para alimentar a nuvem com segurança.

Essa façanha pode facilmente permitir que os jogadores matem inimigos vindo daquela direção, uma vez que não conseguem enxergar fora do gás. Ele cria uma barreira unidirecional para uma parte significativa do local e pode ajudar uma equipe a vencer uma rodada crucial.

Outros jogadores afirmam que a mesma falha ocorre em outros mapas quando a ultimate é usado em áreas com vários níveis. Alguns jogadores brincaram sobre a falha ser o mais recente fortalecimento de Viper, mas a maioria concordou que é um problema que precisa ser corrigido.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 01 de agosto.