Jogador de VALORANT descobre um uso incomum da habilidade de Viper

O elemento surpresa é uma das melhores vantagens a se ter contra seus oponentes em VALORANT. Pegar seus oponentes desavisados deve lhe dar uma grande vantagem ao subir nas ranqueadas do jogo.

Um fã de VALORANT, recentemente compartilhou uma maneira incomum de impulsionar aliados, de modo a lhes permitir deslizar no ar.

A Toxic Screen, que permite à Viper implantar uma longa linha de emissores de gás, é comumente usada para fechar ângulos e garantir avanços aos locais de bombas. Mas o vídeo deste fã mostra que a habilidade também pode ser usada como uma ferramenta de mobilidade quando necessário.

Para fazer o truque, Viper esperou sua Sage aliada terminar um salto completo. Quando Sage começou a cair, Viper usou sua Toxic Screen e Sage, que pousou em cima do projétil, foi carregada para o outro lado do mapa.

A segunda parte do clipe contou com Jett, que usou sua habilidade Updraft, que impulsiona Jett para o alto, para ganhar ainda mais altura. Viper aplicou a mesma fórmula e usou sua Toxic Screen no momento em que Jett começou a cair. Jett foi instantaneamente levada para o local da bomba C em Haven.

Embora pareça difícil capturar inimigos no ar devido à rapidez com que o projétil de Toxic Screen se move, certamente poderia ser eficaz lançar um membro de sua equipe em um local de bomba fortemente protegido para distrair os oponentes.

O truque também tem muito espaço para melhorias, já que existem outras habilidades em VALORANT que podem interagir com essas. Três agentes apresentados no clipe, Viper, Sage e Jett, podem levá-lo ao próximo nível. Jett pode ficar em cima da Barrier Orb de Sage e depois usar seu Updraft enquanto Viper segue o mesmo esquema.

No entanto, este também não é o primeiro truque de mobilidade que surgiu. Outro jogador de VALORANT compartilhou uma maneira impressionante de usar o Blast Pack de Raze para surpreender os adversários no início desta semana. As imagens mostravam Raze usando seu Blast Pack sob os pés e explodindo depois de pular em um ângulo que ela queria seguir.

Ambos parecem ser ótimos exemplos do quão importante é o conhecimento do jogo, além de ter boa mira e outras habilidades necessárias para ter sucesso em um jogo de tiro tático.

VALORANT ainda está na versão beta fechada, mas o lançamento completo do jogo deve acontecer no segundo semestre do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 16 de maio.