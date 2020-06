Escolas em todo o mundo mudaram para um formato virtual em resposta à pandemia do COVID-19. Mas um jogador aproveitou esse formato para jogar VALORANT enquanto estava em sua classe virtual, durante a qual o jogador conseguiu um ace de 1×5.

O jogador estava no meio de uma partida de VALORANT e de uma palestra no zoom on-line ao mesmo tempo. Ele checava a reunião do Zoom periodicamente para garantir que não perdesse nada de importante, mas o foco principal era o jogo.

O jogador foi jogado em uma situação 1×5 com apenas uma pistola para se defender. Ele se escondeu dentro de uma cortina de fumaça e eliminou um jogador desavisado antes de se esgueirar para outro canto.

Os outros inimigos responderam rapidamente à morte de seu companheiro e perseguiram o jogador. O jogador rapidamente eliminou mais dois inimigos com tiros na cabeça bem colocados e levou a rodada a uma situação de 2×1. Curou suas feridas antes de se mudar para outro canto para esperar pelos dois últimos inimigos.

Os inimigos avançaram conforme o esperado e foram fáceis de matar para o jogador. Ele eliminou todo o time inimigo com uma pistola e sem armadura enquanto também estava na reunião do zoom.

Alguns jogadores deram os parabéns, mas que o jogador também deveria se concentrar nos estudos, enquanto outros sugeriram buscar um equilíbrio saudável.

Um ace 1×5 ainda é uma conquista impressionante, independentemente da situação, mas talvez seja melhor jogar depois que a palestra terminar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 31 de maio.