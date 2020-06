Entenda o que é o erro de código 59 de VALORANT

O lançamento oficial de VALORANT finalmente chegou. Mas um erro chato pode estar acabando com a sua diversão.

Uma busca rápida pelo “erro de código 59” no subreddit de VALORANT revela inúmeros jogadores reclamando que não conseguem se conectar à plataforma. E, já que a Riot não tem o erro de código 59 na lista da página de suporte, parece difícil saber a solução do problema.

Captura de tela via Riot Games

Eis o que sabemos sobre o erro de código 59.

Aparentemente, o erro aparece quando a Riot está fazendo algum reparo nos servidores, e muitos jogadores dos servidores EU (Europa) relatam o mesmo problema.

A página de status do serviço da Riot diz haver “manutenção de emergência” desde as 11:33 BRT. A mensagem também diz que a ” plataforma está atualmente indisponível” enquanto essa manutenção é realizada. Parece estar afetando todas as regiões.

Não parece haver nada que se possa fazer a não ser esperar pacientemente. Assim que a Riot tiver os servidores sob controle, você vai poder voltar ao jogo.

Já que hoje é o lançamento mundial oficial de VALORANT, os servidores da Riot provavelmente estão sobrecarregados devido ao alto número de jogadores conectados simultaneamente.

Sempre que quiser se manter atualizado em relação a isso, confira a página de status do serviço ou a conta de VALORANT no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Andreas Stavropoulos no Dot Esports no dia 02 de junho.