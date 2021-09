Elementos mais recentes de história de Fracture do mapa VALORANT serão atualizados a cada atualização

Fracture, o mapa mais recente introduzido no VALORANT, contém elementos da história que serão atualizados a cada nova atualização.

Fãs de VALORANT que estão morrendo de vontade de elementos de história ganharam a sorte grande com Fracture. O mapa mais recente tem elementos de história interativos que ajudam a desenvolver o enredo geral do VALORANT e eventos específicos nas instalações danificadas da Kingdom.

O Fracture é dividido em dois por uma fissura massiva depois que o reator explodiu no centro do mapa, mas há mais em cada lado do mapa do que os olhos podem ver. Cada metade dele parece ser de um universo separado, ou Terra-1 e seu espelho. Os sinais de Alfa e Ômega podem ser encontrados ao redor do mapa, indicando ainda que cada seção representa um mundo diferente.

A Riot Games também incluiu objetos de história não interativos ​​que sugerem ainda que as versões da Kingdom estão cientes umas das outras e possivelmente trabalhando juntas. Essas mensagens levantaram mais perguntas do que respostas, mas a Riot Games não deixará os jogadores no escuro por muito tempo.

Story elements in Fracture will be updated on a per patch basis. — David Nottingham (@davidnotty) September 3, 2021

O diretor criativo de VALORANT, David Nottingham, confirmou que os elementos da história em Fracture serão atualizados a cada atualização, o que significa que a história continuará a se desenrolar no mapa. Não está claro se isso significa que novos objetos interativos aparecerão ou as mensagens serão alteradas. Também existe um objeto não interativo com um ID, que pode abrir novas áreas do mapa em atualizações posteriores.

Isso significa que os fãs podem esperar mais informações sobre a história do VALORANT a cada atualização e que devem manter os olhos abertos após cada atualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 03 de setembro.