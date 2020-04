Dr. Disrespect faz pegadinha de Primeiro de Abril com skin bem-feita de VALORANT

O hype em torno de VALORANT está se aproximando do beta fechado no próximo fim de semana e o Dr. Disrespect combinou sua euforia com uma brincadeira do Dia da Mentira para criar um incrível conceito de skin falsa.

O Dr. twittou a imagem da skin incrivelmente bem feita ontem, dando ideia de que seria uma “skin de herói exclusiva do dia 1 recebida ao se inscrever” no canal dele da Twitch. É obviamente falsa e, se inscrever no canal dele não da nada além dos emotes da Twitch, mas a imagem em si é linda.

DOC /// U.S.A.

"They always peek one more time."#VALORANT



Exclusive Day 1 hero skin when you subscribe to https://t.co/bHsMu8hnlN pic.twitter.com/bB3mZrOuFf — Dr Disrespect (@drdisrespect) April 1, 2020

O estilo da imagem combina perfeitamente com as imagens que a Riot postou dos outros personagens jogáveis . Parece tão preciso que é difícil culpar alguém por pensar que é real. Mas é o dia da mentira, afinal.

No entanto, a Riot disse que VALORANT não terá skins de heróis. Os cosméticos serão para coisas como skins de armas, amuletos e sprays.

Se a Riot levar VALORANT pelo caminho dos itens relacionados a streamers ou skins de heróis, essa skin deve estar próxima ao topo da lista de prioridades. Provavelmente não vai acontecer, mas podemos sonhar.

Imagine as falas que esse personagem teria. As possibilidades são infinitas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 01 de abril.