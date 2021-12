Diretor de jogos da Riot, Joe Ziegler, deixa a equipe de VALORANT

Um dos criadores do VALORANT está deixando o time para trás no jogo após oito anos.

O diretor de jogos de VALORANT, Joe Ziegler, está deixando o cargo após passar oito anos trabalhando no jogo, anunciou a Riot hoje. Ziegler está com a Riot desde 2010 e fez parte da equipe que criou o VALORANT “do zero”.

Ziegler disse que não estará “longe” do jogo e da equipe que continuará trabalhando no VALORANT. Mas ele vai começar a trabalhar em “algo novo”, possivelmente um dos próximos jogos da Riot Forge indicado durante o Nintendo Showcase de novembro ou ele pode passar para o tão aguardado MMO da desenvolvedora.

Ziegler é o diretor de jogo de VALORANT desde o lançamento do beta fechado do jogo de tiro em primeira pessoa. Mas ele tem sido muito mais do que isso no FPS da Riot. Em uma entrevista com a Polygon em março de 2020, ele é creditado como uma das primeiras pessoas a teorizar VALORANT quando ele estava “apenas conversando” com outros designers de jogos sobre “que outros tipos de jogos” a Riot poderia fazer.

VALORANT se expandiu e explodiu em todo o mundo desde então, com seu lado eSports atingindo mais de 1 milhão de telespectadores durante o VCT Challengers em dezembro, de acordo com o EsportsCharts. “Esports é algo que devemos construir junto com jogadores, desenvolvedores e organizações em constante discussão, iterando seu futuro”, disse Ziegler em abril de 2020. “É nisso que acreditamos.”

Andy Ho, um diretor sênior que trabalhou no departamento de direção de jogos da Riot desde 2017, assumirá a posição de Ziegler como diretor de jogos do VALORANT. “Andy é alguém que tenho orgulho de dizer que dedicou muitos anos ao VALORANT”, disse Ziegler. “Ele tem plena fé e confiança de que continuará a crescer e evoluir VALORANT ano após ano para se tornar ainda melhor do que eu poderia imaginar.”

Artigo publicado originalmente em inglês por Cecilia Ciocchetti no Dot Esports no dia 30 de dezembro.